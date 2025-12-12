Logo
U Srpskoj četvoro penzionera starijih od 100 godina

12.12.2025

08:28

У Српској четворо пензионера старијих од 100 година
U Republici Srpskoj četvoro penzionera ima 105 godina, tri žene i jedan muškarac, rečeno je Srni u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske.

"Ovakvi korisnici nose posebnu simboliku za Fond, jer predstavljaju kontinuitet sistema i potvrdu da briga o najstarijim ostaje jedan od njegovih najvažnijih zadataka", navode iz penzijskog fonda.

Najstariji korisnik prava iz penzijskog sistema Republike Srpske je žena čiji su inicijali S.K., rođena početkom 1920. godine, sa područja Foče, koja porodičnu penziju prima neprekidno od 1989. godine.

Početkom 1920. godine rođena je i B.B. iz Prijedora, korisnik porodične penzije već 41 godinu.

Krajem 1920. godine rođeni su M.G. iz Banjaluke, korisnik starosne penzije 35 godina, kao i A.M. iz Doboja koja porodičnu penziju prima 35 godina.

Među stogodišnjacima u penzijskom sistemu Republike Srpske je i D.T. iz Banjaluke, rođena početkom 1922. godine, a korisnik je porodične penzije 17 godina.

