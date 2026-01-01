Napad na Putinovu rezidenciju: Ključni dokaz predat Amerikancima

Dešifrovani podaci sa jednog od ukrajinskih dronova koji su napali rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina predati su Ambasadi SAD u Moskvi, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Materijali koji sadrže dešifrovane podatke o usmjeravanju i kontroloru leta ukrajinskog drona koji su ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili u noći 29. decembra 2025. godine iznad Novgorodske oblasti tokom terorističkog napada na rusku predsjedničku rezidenciju predati su predstavniku kancelarije vojnog atašea u Ambasadi SAD u Moskvi", navodi se u saopštenju.

Načelnik Glavne obavještajne uprave ruskog Generalštaba Igor Kostjukov, koji je dostavio fajlove Ambasadi SAD, rekao je da dobijeni podaci nedvosmisleno potvrđuju da su dronovi bili na putu da napadnu Putinovu rezidenciju.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedjeljak da je Kijev u noći sa 28. na 29. decembar pokrenuo napad na rusku predsjedničku rezidenciju u Novgorodskoj oblasti koristeći 91 dron.