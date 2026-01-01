Predviđanja "novog Nostradamusa" za 2026. godinu: Jednu zemlju čeka katastrofa

Širom Evrope, Hamilton-Parker predviđa masovne nemire i izbijanje antimuslimanskih nereda. Posebno najavljuje pobune poljoprivrednika i studenata u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Holandiji.

Više od tri decenije Kreg Hamilton-Parker, poznat kao „novi Nostradamus“, bavi se predviđanjem budućnosti. S, kako se tvrdi, zapanjujućom preciznošću najavljuje događaje, a sada je u razgovoru za britanski Metro podijelio svoja predviđanja za 2026. godinu, s posebnim naglaskom na političke i ekonomske potrese u Velikoj Britaniji.

Finansijski krah i politička nestabilnost u Ujedinjenom Kraljevstvu

Jedno od ključnih Hamilton-Parkerovih predviđanja odnosi se na nadolazeći finansijski krah u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema njegovim riječima, tržišni šok koji će pogoditi Britaniju tokom proljeća i ljeta 2026. godine biće teži nego u ostatku Zapada, što će urušiti povjerenje u vladu i izazvati politički slom.

Svijet Ovi izbori će obilježiti 2026. godinu

„Proljetno-ljetni tržišni šok pogodiće Britaniju jače nego ostatak Zapada, urušavajući povjerenje u vladu“, izjavio je Kreg. Ovaj ekonomski krah, prema njegovim riječima, izazvaće masovne proteste i javni bijes zbog imigracije i visokih troškova života. Posljedično, to će dovesti do ustavne krize, jer će vlada odbiti raspisivanje izbora.

Hamilton-Parker takođe predviđa unutrašnje sukobe unutar Laburističke stranke, što će dovesti do sloma vlade predvođene Kirom Starmerom.

„Privremena premijerka, vjerovatno Ivet Kuper, nakratko će stabilizovati vladu prije iznenadnih opštih izbora“, rekao je Hamilton-Parker.

Reform UK dolazi na vlast

Nakon sloma Starmerove vlade, Kreg predviđa politički preokret u kojem će Reform UK preuzeti vodstvo, ponajviše uz podršku konzervativaca. „Reform se dalje širi kako se stranci pridružuju osobe poput Liz Tras, Suela Braverman i Džejkob Ris-Mog“, predviđa Hamilton-Parker. Prema njegovim riječima, Reform UK će postati glavni politički faktor u Velikoj Britaniji.

Nemiri i kulturni ratovi

Usred političkih promjena, Hamilton-Parker predviđa da će u Velikoj Britaniji izbiti masovni nemiri zbog imigracije i kulturnih razlika.

„Obnovljeni hrišćanski preporod javlja se kao reakcija na islamistički uticaj, a glasni evropski govornik koji poziva na ‘zabranu islama’ postaje gromobran za kontroverze“, rekao je. Takođe predviđa antiimigracijske nerede u nekoliko britanskih gradova. Hamilton-Parker najavljuje i smrt kralja Čarlsa, što će izazvati šok u britanskoj javnosti. „Uprkos previranjima, raste obnovljeni interes za tradicionalnu hrišćansku vjeru, koji postaje dio šireg duhovnog resetovanja u Velikoj Britaniji“, dodao je.

Globalna predviđanja za 2026. godinu

Kreg Hamilton-Parker se ne ograničava samo na Britaniju. Njegova predviđanja za 2026. godinu obuhvataju i globalna dešavanja. Jedno od najznačajnijih odnosi se na kolaps tržišta umjetne inteligencije (AI). Prema njegovim riječima, nakon dramatične korekcije dionica AI i tehnoloških kompanija uslijediće globalni pad tržišta. „Vodeća kriptovaluta pada i do 70 posto, što će ozbiljno poljuljati povjerenje u cijelu industriju širom svijeta“, predviđa Hamilton-Parker.

Rat u Ukrajini i previranja u Rusiji

Kada je riječ o ratu u Ukrajini, Hamilton-Parker predviđa da će Ukrajina povratiti većinu svoje teritorije, dok će Rusija zadržati tek uski koridor prema Krimu. Prema njegovim riječima, ovaj scenario će postati stvarnost nakon iznenadnog dogovora između Donalda Trampa i Vladimira Putina, čime će biti okončan rusko-ukrajinski rat. Međutim, kako upozorava, globalne napetosti će se potom preusmjeriti na Daleki istok.

Katastrofe u Kini

Hamilton-Parker takođe predviđa veliku katastrofu u Kini, obilježenu neisplaćenim radnicima, zamrznutim obveznicama i ozbiljnom infrastrukturnom krizom. Smatra da bi okidač mogao biti velika željeznička nesreća ili incident povezan s branom Tri klanca. Takođe predviđa nestanak ili misterioznu smrt visokog kineskog zvaničnika, kao i vidljivo pogoršanje zdravlja predsjednika, što bi moglo posijati „sjeme budućeg raspada Kine“.

Nemiri u Evropi i Sjevernoj Americi

Širom Evrope, Hamilton-Parker predviđa masovne nemire i izbijanje antimuslimanskih nereda. Posebno najavljuje pobune poljoprivrednika i studenata u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Holandiji. U Sjedinjenim Američkim Državama, prema njegovim riječima, doći će do sukoba između ljevičarskih aktivista, islamističkih frakcija i konzervativnih grupa, što bi moglo prerasti u svojevrsni kulturni građanski rat.

Bliski istok: preobrazba i novi početak za Iran i Siriju

Na Bliskom istoku, Hamilton-Parker vidi period duboke preobrazbe. Iranski režim, prema njegovim riječima, počeće se urušavati pod snažnim ekonomskim pritiscima. „Nova zastava, kulturni preporod i simbolični povratak Reze Pahlavija označiće povratak zemlje njenom drevnom perzijskom identitetu“, rekao je. U Siriji predviđa početak takozvanog „Projekta Feniks“, koji bi trebao obnoviti obalu zemlje i pretvoriti je u prosperitetnu turističku regiju.

Predviđanja Hamilton-Parkera za 2026. godinu oslikavaju izrazito turbulentan svijet, obilježen političkim prevratima, ekonomskim krizama i dubokim društvenim nemirima. Hoće li se ova proročanstva ostvariti, ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno – 2026. godina, prema njemu, donosi velike i potencijalno presudne promjene.