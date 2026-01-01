Logo
Oglasila Ambasada Srbije u Švajcarskoj o tragediji na skijalištu

Izvor:

Agencije

01.01.2026

17:24

Огласила Амбасада Србије у Швајцарској о трагедији на скијалишту
Foto: Tanjug/AP/Valle/Keystone/Alessandro della

Ambasada Srbije u Švajcarskoj u stalnom je kontaktu sa nadležnim organima u švajcarskom skijalištu Kran-Montana povodom velike tragedije koja se dogodila u tom mjestu i u ovom trenutku nema informacija da među stradalima i povrijeđenima ima državljana Srbije, saopšteno je iz Ambasade.

Ambasada Srbije takođe ukazuje da policijske službe, zbog razmjera tragedije, nisu u mogućnosti da u ovom trenutku daju precizne informacije o stranim državljanima.

Navedeno je da Ambasada ostaje u redovnoj komunikaciji sa nadležnim službama ukoliko se javi potreba za bilo kakvom vrstom asistencije.

Nekoliko desetina ljudi je poginulo, a stotinak njih je povrijeđeno u eksploziji koja se tokom proslave dočeka Nove godine dogodila u baru u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj.

Informacije švajcarske policije ukazuju na to da je u eksploziji u baru "Konstelasion" poginulo oko 40 ljudi, a veliki broj je povrijeđen.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Marko Đurić uputili su izraze saučešća institucijama i građanima Švajcarske.

