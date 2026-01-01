Oglasila Ambasada Srbije u Švajcarskoj o tragediji na skijalištu

Izvor:
Agencije
01.01.2026
17:24
Komentari:0
Ambasada Srbije u Švajcarskoj u stalnom je kontaktu sa nadležnim organima u švajcarskom skijalištu Kran-Montana povodom velike tragedije koja se dogodila u tom mjestu i u ovom trenutku nema informacija da među stradalima i povrijeđenima ima državljana Srbije, saopšteno je iz Ambasade.
Ambasada Srbije takođe ukazuje da policijske službe, zbog razmjera tragedije, nisu u mogućnosti da u ovom trenutku daju precizne informacije o stranim državljanima.
Navedeno je da Ambasada ostaje u redovnoj komunikaciji sa nadležnim službama ukoliko se javi potreba za bilo kakvom vrstom asistencije.
Nekoliko desetina ljudi je poginulo, a stotinak njih je povrijeđeno u eksploziji koja se tokom proslave dočeka Nove godine dogodila u baru u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj.
Informacije švajcarske policije ukazuju na to da je u eksploziji u baru "Konstelasion" poginulo oko 40 ljudi, a veliki broj je povrijeđen.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Marko Đurić uputili su izraze saučešća institucijama i građanima Švajcarske.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
7 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
19
30
19
26
19
23
19
17
19
12
Trenutno na programu