Sud preliminarno odobrio da se Epstinovim žrtvama isplati 35 miliona dolara

Izvor:

Tanjug

04.03.2026

07:35

Џефри Епстајн
Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP

Američki okužni sudija na Menhetnu Arun Subramanijan donio je preliminarno odobrenje da rukovodioci imovine pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina treba da plate 35 miliona američkih dolara za nagodbu u okviru rješavanja kolektivne tužbe protiv Epstinovog advokata Darena Indika i računovođu Ričarda Kana.

Ova tužba se odnosi na pomaganje i podržavanje Epstinove trgovine mladim ženama i maloljetnicama u svhru seksualne eksploatacije.

Sudija Subramanijan zakazao je ročište o konačnom odobrenju za 16. septembar, prenio je sinoć Rojters.

Временска прогноза

Društvo

Sunce se ne povlači: Danas nas očekuje toplo vrijeme

Izvršioci Epstinove imovine prethodno su osnovali fond za restituciju koji je do sada žrtvama isplatio 121 milion dolara žrtvama, kao i 49 miliona dolara za dodatna poravnanja.

Indik i Kan su koizvršioci Epstinve imovine, a prema riječima njihovog advokata Danijela Vajnera, njih dvojica nisu priznali nikakve prekršaje niti nedolično ponašanje kao dio nagodbe.

- Pošto nisu učinili ništa loše, koizvršioci su bili spremni da se bore protiv tužbi protiv njih do suđenja, ali su pristali da posreduju i riješe ovu tužbu kako bi okončali potencijalne tužbe - rekao je Vajner.

Zemljotres

Svijet

Jak zemljotres pogodio Siciliju

Advokatska kancelarija Bojs Šiler Fleksner objavila je nacrt sporazuma o odobrenju u februaru.

Avokatica koja je pokrenula slučaj rekla je da su žrtve zadovoljne nagodbom.

U tužbi iz 2024. godine, advokati iz firme Bojs Šiler Fleksner naveli su da su Indik i Kan pomogli Epstinu da formira složenu mrežu korporacija i bankovnih računa koja mu je omogućila da sakrije zloupotrebe i plaća žrtve i regrutere.

Струја

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

Kako se navodi, Indik i Kan bili su za svoj rad "bogato plaćeni".

Tagovi :

Džefri Epstajn

Džefri Epstin

Epstajnovi fajlovi

