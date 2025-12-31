Rusko Ministarstvo odbrane pokazalo je danas oboreni ukrajinski dron navodno korišćen u napadu Kijeva na rusku predsjedničku rezidenciju u Novgorodskoj oblasti.

Snimci koje je objavilo rusko Ministarstvo odbrane pokazuju oboreni dron kako leži u snijegu, prenosi TASS.

FIRST FOOTAGE OF UKRAINE'S DRONE TARGETED PUTIN'S RESIDENCE



The Russian Defense Ministry publishes flight path of Ukraine's UAVs that took off from Sumy and Chernigov regions pic.twitter.com/VlQA8ZriLg — Sprinter Press (@SprinterPress) December 31, 2025

Kako je navedeno, dron, pogođen u rep protivavionskom granatom, ostao je praktično netaknut, a njegova bojeva glava, napunjena visokoeksplozivnim elementima, ostala je neeksplodirana.

Rusko ministarstvo u saopštenju tvrdi da fragmenti dronova oborenih u Novgorodskoj oblasti, uključujući i one naoružane podmunicijom koja je mogla prouzrokovati civilne žrtve, "potvrđuju namjerni teroristički napad na rusku predsjedničku rezidenciju".

Dodaje se da iskazi očevidaca opovrgavaju pokušaje zapadnih medija i kijevskog režima da za napad koji je potekao iz Ukrajine okrive nedostatak dokaza.