Rusija pokazala dron korišćen u napadu Putinovu rezidenciju

Izvor:

Agencije

31.12.2025

14:01

Komentari:

0
Русија показала дрон коришћен у нападу Путинову резиденцију
Foto: screenshot / X / Ria Novosti

Rusko Ministarstvo odbrane pokazalo je danas oboreni ukrajinski dron navodno korišćen u napadu Kijeva na rusku predsjedničku rezidenciju u Novgorodskoj oblasti.

Snimci koje je objavilo rusko Ministarstvo odbrane pokazuju oboreni dron kako leži u snijegu, prenosi TASS.

Kako je navedeno, dron, pogođen u rep protivavionskom granatom, ostao je praktično netaknut, a njegova bojeva glava, napunjena visokoeksplozivnim elementima, ostala je neeksplodirana.

Rusko ministarstvo u saopštenju tvrdi da fragmenti dronova oborenih u Novgorodskoj oblasti, uključujući i one naoružane podmunicijom koja je mogla prouzrokovati civilne žrtve, "potvrđuju namjerni teroristički napad na rusku predsjedničku rezidenciju".

Dodaje se da iskazi očevidaca opovrgavaju pokušaje zapadnih medija i kijevskog režima da za napad koji je potekao iz Ukrajine okrive nedostatak dokaza.

Tagovi:

dron

Rusija

Ukrajina

Vladimir Putin

Komentari (0)
