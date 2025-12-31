Logo
Supruga bivšeg muža Džil Bajden pronađena mrtva

31.12.2025

12:47

Komentari:

0
Linda Stivenson, supruga Bila Stivensona, bivšeg muža Džil Bajden, pronađena je mrtva u svom domu u državi Delaver prije tri dana, saopštila je policija.

Prema policijskoj upravi okruga Nju Kasl, Linda Stivenson je imala 64 godine. Policija je primila poziv oko 23:16 po lokalnom vremenu i reagovala je na prijavljenu porodičnu svađu u kući u ulici Ajdlvud u naselju Ouk Hil.

„Policija je odmah počela da preduzima mJere za spasavanje života, ali uprkos njihovim naporima, Linda Stivenson je kasnije proglašena mrtvom“, navodi se u policijskom saopštenju. Telo je pronađeno u dnevnoj sobi kuće. Trenutno nije podignuta optužnica.

Detektivi iz Odeljenja za kriminalističke istrage takođe su izašli na lice mjesta, a smrt Linde Stivenson je i dalje pod istragom. Odjeljenje za forenzičke nauke savezne države Delaver izvršiće obdukciju kako bi utvrdilo uzrok i okolnosti smrti, piše časopis People .

Džil je bila udata za Bila pet godina

Džil Bajden, koja sada ima 74 godine, udala se za Bila Stivensona 1970. godine dok je bila studentkinja. Razveli su se 1975. godine.

Patrijarh Porfirije

Društvo

Patrijarh Porfirije: Potrebna nam je moralna obnova

„Imala je određena očekivanja o tome kakav će taj brak biti, ali ona se nisu ispunila. Bila je veoma mlada i vjerovatno pomalo naivna u vezi sa tim kakav će život biti. To ju je jako pogodilo i natjeralo da se mnogo preispituje“, rekla je Džuli Pejs, biografkinja Džil Bajden, 2022. godine.

Godine 1977, Džil Bajden se udala za Džoa Bajdena, bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, sa kojim je i danas u braku.

