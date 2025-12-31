Ruska vojska: Napad Kijeva na Putinovu rezidenciju bio ciljan i precizno isplaniran

Izvor:
Sputnik Srbija
31.12.2025
10:37
Komentari:0
Pokušaj napada Kijeva na rezidenciju predsjednika Rusije je bio ciljan, precizno isplaniran i složen, izjavio je na brigingu načelnik raketnih jedinica PVO Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije general-major Aleksandar Romanenkov.
„Način izvođenja napada, broj upotrebljenih sredstava vazdušnog napada i njihovo dijelovanje sa južnog, jugozapadnog i zapadnog pravca neposredno ka rezidenciji predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti, nedvosmisleno potvrđuju da je teroristički napad kijevskog režima bio namjerno usmjeren, pažljivo isplaniran i imao ešelonirani karakter“, rekao je Romanenkov.
Dronovi su poletjeli iz Sumske i Černigovske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Kijev je pokušao da izvede napad iz više pravca - dronovi su oboreni iznad Brjanske, Smolenske i Novgorodske oblasti.
Republika Srpska
1 h4
Svijet
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Najnovije
Najčitanije
11
45
11
41
11
41
11
32
11
18
Trenutno na programu