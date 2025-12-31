Logo
Ruska vojska: Napad Kijeva na Putinovu rezidenciju bio ciljan i precizno isplaniran

Izvor:

Sputnik Srbija

31.12.2025

10:37

Foto: Tanjug/AP

Pokušaj napada Kijeva na rezidenciju predsjednika Rusije je bio ciljan, precizno isplaniran i složen, izjavio je na brigingu načelnik raketnih jedinica PVO Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije general-major Aleksandar Romanenkov.

„Način izvođenja napada, broj upotrebljenih sredstava vazdušnog napada i njihovo dijelovanje sa južnog, jugozapadnog i zapadnog pravca neposredno ka rezidenciji predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti, nedvosmisleno potvrđuju da je teroristički napad kijevskog režima bio namjerno usmjeren, pažljivo isplaniran i imao ešelonirani karakter“, rekao je Romanenkov.

Dronovi su poletjeli iz Sumske i Černigovske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kijev je pokušao da izvede napad iz više pravca - dronovi su oboreni iznad Brjanske, Smolenske i Novgorodske oblasti.

(sputnik srbija)

