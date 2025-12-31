Logo
Zemljotres pogodio Kaliforniji

Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres magnitude 5,3 stepena po Rihterovoj skali dogodio se u Suzanvilu, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, saopšteno je iz Američkog zavoda za geološka istraživanja.

U saopštenju se navodi da se zemljotres dogodio na dubini od 4,7 kilometara, javio je Rojters.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti.

