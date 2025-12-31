Logo
Large banner

Pojavio se snimak napada Arabije na luku u Jemenu: Emirati najavili povlačenje iz zemlje

Izvor:

Agencije

31.12.2025

07:56

Komentari:

0
Појавио се снимак напада Арабије на луку у Јемену: Емирати најавили повлачење из земље
Foto: screenshot

Ujedinjeni Arapski Emirati najavili su povlačenje svojih preostalih snaga iz Jemena, nakon naglog zaoštravanja odnosa sa Saudijskom Arabijom i vazdušnog udara na luku Mukala, događaja koji se smatra jednom od najozbiljnijih konfrontacija dviju doskorašnjih saveznika u posljednjih nekoliko decenija.

Povod za eskalaciju bio je vazdušni napad koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na luku Mukala, u guverneratu Hadramaut, a snimak udara zvanično je objavio brigadir Turki al-Malki, portparol koalicije.

Напад Арабија Јемен

Svijet

Saudijska Arabija napala Jemen, bombardovana luka: Poruka Emiratima?

Na videu se vidi trenutak kada projektil pogađa dio lučke infrastrukture. Prema navodima Rijada, meta je bila pošiljka oružja i vojne opreme koja je brodovima stigla iz UAE, a bila namijenjena separatističkim snagama Južnog prelaznog vijeća (STC), koje Emirati podržavaju.

Napad je izveden u utorak, nakon što je, kako tvrdi saudijska strana, pošiljka stigla za snage STC-a koje su posljednjih dana u sukobu s jedinicama lojalnim jemenskom predsjedničkom vijeću i Saudijskoj Arabiji. Saudijska komanda poteze Emirata ocijenila je izuzetno opasnim

Napad je, prema dostupnim podacima, vjerovatno bio usmjeren na brod Grenland, koji je u Mukalu uplovio iz UAE.

Podijeli:

Tagovi:

Jemen

Saudijska Arabija

Ujedinjeni Arapski Emirati

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Начелник Генералштаба руске војске: Пробили смо дубоко у одбрану украјинских снага

Svijet

Načelnik Generalštaba ruske vojske: Probili smo duboko u odbranu ukrajinskih snaga

4 h

0
У Бањалуци измјене у реду вожње јавног превоза

Banja Luka

U Banjaluci izmjene u redu vožnje javnog prevoza

4 h

0
Цвијановић: Свијет се мијења, али у ФБиХ то не виде

BiH

Cvijanović: Svijet se mijenja, ali u FBiH to ne vide

4 h

2
Снажна експлозија у дворишту школе: Ухапшен "бомбаш" из Загреба

Region

Snažna eksplozija u dvorištu škole: Uhapšen "bombaš" iz Zagreba

4 h

0

Više iz rubrike

Начелник Генералштаба руске војске: Пробили смо дубоко у одбрану украјинских снага

Svijet

Načelnik Generalštaba ruske vojske: Probili smo duboko u odbranu ukrajinskih snaga

4 h

0
Avion

Svijet

Er Čajna kupuje 60 Erbasovih aviona za 9,5 milijardi dolara

12 h

0
Турску ове године погодило 53.262 земљотреса

Svijet

Tursku ove godine pogodilo 53.262 zemljotresa

12 h

0
Након борбе с раком: Преминула унука Џона Ф. Кенедија

Svijet

Nakon borbe s rakom: Preminula unuka Džona F. Kenedija

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

45

Broj 1411 do sada pozvan 75.315 puta

11

41

Dron koji se kretao ka Putinovoj rezidenciji nosio šest kilograma eksploziva

11

41

Još jedna zemlja planira zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina od septembra 2026.

11

32

Zakazano suđenje Kecmanovićima, tužilac insistira na maksimalnim kaznama

11

18

Gačanin pokušao ukrasti gorivo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner