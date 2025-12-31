Pojavio se snimak napada Arabije na luku u Jemenu: Emirati najavili povlačenje iz zemlje

Ujedinjeni Arapski Emirati najavili su povlačenje svojih preostalih snaga iz Jemena, nakon naglog zaoštravanja odnosa sa Saudijskom Arabijom i vazdušnog udara na luku Mukala, događaja koji se smatra jednom od najozbiljnijih konfrontacija dviju doskorašnjih saveznika u posljednjih nekoliko decenija.

Povod za eskalaciju bio je vazdušni napad koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na luku Mukala, u guverneratu Hadramaut, a snimak udara zvanično je objavio brigadir Turki al-Malki, portparol koalicije.

Svijet Saudijska Arabija napala Jemen, bombardovana luka: Poruka Emiratima?

Na videu se vidi trenutak kada projektil pogađa dio lučke infrastrukture. Prema navodima Rijada, meta je bila pošiljka oružja i vojne opreme koja je brodovima stigla iz UAE, a bila namijenjena separatističkim snagama Južnog prelaznog vijeća (STC), koje Emirati podržavaju.

Napad je izveden u utorak, nakon što je, kako tvrdi saudijska strana, pošiljka stigla za snage STC-a koje su posljednjih dana u sukobu s jedinicama lojalnim jemenskom predsjedničkom vijeću i Saudijskoj Arabiji. Saudijska komanda poteze Emirata ocijenila je izuzetno opasnim

Napad je, prema dostupnim podacima, vjerovatno bio usmjeren na brod Grenland, koji je u Mukalu uplovio iz UAE.