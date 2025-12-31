Ruske snage napreduju duboko u odbranu Oružanih snaga Ukrajine u zoni Specijalne vojne operacije, izjavio je načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov tokom provjere izvršavanja borbenih zadataka grupe „Sjever“.

Gerasimov je istakao da su ove godine trupe postigle najveću brzinu napredovanja. Za mjesec dana, vojska je oslobodila više od 700 kvadratnih kilometara u zoni SVO.

Takođe je primijetio da je u decembru zauzeto sedam naselja u Sumskoj i Harkovskoj oblasti.

Kako je naveo, grupa „Sjever“ preuzela je kontrolu nad ukupno oko 950 kvadratnih kilometara u Sumskoj i Harkovskoj oblasti, a oslobođeno 32 naselja.

Od toga je 14 oslobođenih naselja u Harkovskoj oblasti, a 18 u Sumskoj oblasti.

Prema njegovim riječima, predsjednik Rusije Vladimir Putin postavio je zadatak da se nastavi proširivanje zone bezbjednosti kako bi se osigurao miran život stanovnika Belgorodske i Kurske oblasti.

Načelnik Generalštaba takođe je saslušao raporte komandanata grupe „Sjever“ i uručio nagrade istaknutim vojnicima.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da vojska uspješno izvršava zadatak stvaranja tampon-zone duž granice sa Ukrajinom u Harkovskoj i Sumskoj oblasti.