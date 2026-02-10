Logo
Large banner

Tri znaka koja nikad neće imati prazne džepove: Novac će im stalno dolaziti

10.02.2026

15:01

Komentari:

0
horoskop astrologija
Foto: Unsplash

Neki ljudi kao da bez napora privlače novac i sreću. Astrologija otkriva tri znaka koja žive u izobilju i svijet okreću u svoju korist.

Postoje ljudi kojima sve nekako ide od ruke – prilike ih pronalaze same, novac dolazi lakše nego drugima, a i ljudi im vjeruju bez mnogo objašnjavanja.

Kao da imaju nevidljivi magnet za izobilje, jer određeni znaci Zodijaka jednostavno znaju kako da „igraju igru života“.

Rak – tiha moć privlačenja

Rakovi d‌jeluju nenametljivo, ali njihova snaga leži u emocijama i intuiciji. Oni tačno znaju kada da ćute, kada da saslušaju i kada da pruže podršku. Upravo zbog toga ljudi im se rado obraćaju i vjeruju im, što im često otvara vrata dobrih poslovnih i finansijskih prilika. Njihovo izobilje ne dolazi kroz agresivnu ambiciju, već kroz odnose koje grade s pažnjom i toplinom.

Lav – rođeni centar pažnje

Lavovi jednostavno zrače samopouzdanjem. Gd‌je god da se pojave, primijećeni su, a ta energija često privlači i novac i uspjeh. Njihova harizma i vjera u sopstvene sposobnosti pomažu im da preuzmu vodeće uloge i ostvare ciljeve koje drugi ne bi ni pokušali. Kada Lav radi ono što ga zaista inspiriše, sreća mu postaje vjeran saveznik.

Strijelac – sreća u pokretu

Strijelčevi ne vole stagnaciju. Njihova radoznalost, spremnost na promjene i želja za istraživanjem često ih dovode do prilika koje drugima promaknu. Putovanja, novi projekti i hrabri koraci donose im finansijski napredak i osjećaj slobode. Kod Strijelca važi jedno pravilo – što je više kretanja, to je više šansi za uspjeh.

Rak, Lav i Strijelac imaju različite puteve do uspjeha, ali im je zajedničko jedno – vjeruju u sebe i ne plaše se da žive u skladu s onim što jesu. Možda je baš sada pravo vrijeme da i vi otkrijete kako da svoju astrološku snagu pretvorite u prednost u svakodnevnom životu, prenosi Informer.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вук

Zanimljivosti

Hibridi vukova sve popularniji za kupovinu, stručnjaci upozoravaju: Ne znate s čim imate posla

5 h

0
ФМ радио одлази у историју: Милиони возача остају без омиљених станица?

Zanimljivosti

FM radio odlazi u istoriju: Milioni vozača ostaju bez omiljenih stanica?

7 h

0
Предвидио корону, Брегзит и смрт краљице: Сада има нову мрачну прогнозу

Zanimljivosti

Predvidio koronu, Bregzit i smrt kraljice: Sada ima novu mračnu prognozu

19 h

0
За ове знакове слиједи финансијски процват: Паре стижу са свих страна

Zanimljivosti

Za ove znakove slijedi finansijski procvat: Pare stižu sa svih strana

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

23

Dodik sa Zampolijem: Susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu

16

19

Stižu pare: Za 7 znakova počinje zlatni period

16

18

Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno

16

07

Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

16

04

Vučić: Sa Dodikom o svim pitanjima od značaja za Srbiju i Srpsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner