FM radio odlazi u istoriju: Milioni vozača ostaju bez omiljenih stanica?

Vlasnici automobila starijih generacija mogli bi prvi da osjete posljedice.

Evropa polako ulazi u novu fazu digitalizacije, a jedan veliki medijski potez mogao bi uskoro da promijeni navike miliona ljudi, naročito vozača.

Plan je jednostavan: analogni FM radio, koji decenijama dominira u automobilima i kućnim uređajima, postepeno bi trebalo da bude ugašen i zamijenjen digitalnim standardom DAB+.

Za razliku od ranijih tehnoloških prelazaka, ova promjena neće ostati "na papiru". Ako se plan bude sprovodio po predviđenom rasporedu, vlasnici automobila starijih generacija mogli bi prvi da osete posljedice jer mnogi fabrički radio-uređaji u njima nisu kompatibilni sa digitalnim signalom, piše Blic.

Prema navodima francuskih medija, regulator ARCOM (francusko tijelo za audiovizuelne medije) još je 2024. godine objavio izvještaj o budućnosti radija, u kojem je predviđen plan da se analogni FM signal postepeno ugasi, a emitovanje pređe isključivo na digitalnu tehnologiju.

Cilj je da FM u Francuskoj u potpunosti nestane do 2033. godine.

Prelazak u dvije faze

Plan prelaska na DAB+ predviđa dvije ključne etape.

Prva, pripremna faza, trebalo bi da traje od 2024. do 2027. godine. Tokom tog perioda očekuje se postavljanje novih DAB+ predajnika, proširenje pokrivenosti signalom i prilagođavanje regulative.

Druga faza, predviđena za period od 2028. do 2033, bila bi migracija, odnosno postepeno gašenje FM predajnika.

Frekvencije koje se oslobode ne bi se ponovo dodjeljivale, što bi u praksi značilo da se FM polako "gasi" i ostaje u prošlosti.

Šta je DAB+ i zašto ga države uvode?

DAB+ (Digital Audio Broadcasting) je digitalni radio sistem koji omogućava kvalitetniji zvuk, stabilniji prijem i veći broj radio-stanica na jednom području.

Za razliku od FM-a, digitalni signal može da prenosi i dodatne informacije, poput naziva pjesme, programa ili vijesti, koje se prikazuju na ekranu uređaja.

Zagovornici prelaska ističu da je FM tehnologija zastarjela i da zauzima previše radio-spektra, dok digitalni standard omogućava efikasnije korišćenje frekvencija.

Ovo je najveći problem

Ipak, plan donosi i ozbiljna pitanja šta će se dogoditi sa milionima uređaja koji rade isključivo na FM signal?

Najviše su pogođeni automobili proizvedeni pre 2020. godine, koji u velikom broju slučajeva nemaju ugrađen DAB+ prijemnik.

Kada FM signal počne da se gasi, takvi uređaji više neće moći da hvataju radio-stanice na klasičan način.

Francuski mediji već prenose zabrinutost vozača starijih automobila, jer mnogi od njih svakodnevno koriste FM radio, posebno na dužim putovanjima.

Od 2020. DAB+ postaje obavezan u novim automobilima u EU

Situaciju donekle olakšava činjenica da od 20. decembra 2020. godine važi evropsko pravilo prema kojem svi novi putnički automobili (M-kategorije) koji se prodaju ili iznajmljuju u Evropskoj uniji moraju imati ugrađen DAB+ prijemnik.

To znači da su vozači automobila kupljenih nakon 2021. godine uglavnom već pokriveni, ali starija vozila ostaju problem.

Koja su rješenja za vozače?

Za vlasnike starijih automobila, opcije su uglavnom sljedeće:

zamjena radio-uređaja modelom koji podržava DAB+

kupovina DAB+ adaptera, koji omogućava prijem digitalnog signala preko postojećeg sistema

slušanje radio stanica putem interneta (preko telefona), što zavisi od mobilne mreže i potrošnje podataka

Da li je 2033. godina konačan rok?

Iako se 2033. godina navodi kao cilj, stručnjaci ističu da bi rok mogao biti pomjeren ukoliko DAB+ ne bude dovoljno brzo prihvaćen među korisnicima.

Drugim rečima, FM neće nestati "preko noći", ali trend prelaska na digitalni radio u Francuskoj deluje sve ozbiljnije.

Odluka ARCOM-a predstavlja veliki korak ka modernizaciji, ali otvara i pitanje održivosti, jer milioni ispravnih FM uređaja, od kućnih radija do auto-sistema, mogli bi u narednim godinama postati praktično beskorisni.

Za mnoge vozače, posebno vlasnike starijih automobila, ovo bi mogla biti promena koja ne donosi samo tehnološki napredak, već i dodatni trošak.