Snažan zemljotres pogodio Rusiju

Zemljotres magnitude 4,8 stepena po Rihterovoj skali pogodio je ruski Krasnodarski kraj, saopšteno je iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra /EMSC/.

Iz EMSC-a navode da je epicentar bio na dubini od 10 kilometara, 35 kilometara sjeverozapadno od lučkog grada Novorasijska.

Gradonačelnik Novorasijska Andrej Kravčenko rekao je da potres nije izazvao oštećenja na gradskoj infrastrukturi.

Krasnodarski kraj se nalazi na krajnjem jugozapadu evropskog dijela Rusije, u geopolitičkoj oblasti poznatoj kao Sjeverni Kavkaz.