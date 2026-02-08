Snažan zemljotres pogodio Boliviju!

Zemljotres magnitude 5.9 stepeni Rihtera zabilježen je u nedjelja, 8. februar 2026 u 17:23 časova, u Boliviji..

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine -20.3208 i dužine -68.6297, kod grada Potosi.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 105 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(telegraf)