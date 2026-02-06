Vlada Srpske izdvaja 60 miliona za projekte širom zemlje

Od Foče, preko Banjaluke i Gradiške, pa sve do Šamca, Prijedora i Bijeljine, Vlada Srpske danas je rasporedila odluke teške više od 60 miliona maraka. Dobra vijest za Fočake; Univerzitetska bolnica ulazi u dugo najavljivanu, veliku obnovu. Radovi i savremena medicinska oprema plaćaju se 48 miliona maraka u naredne četiri godine.

Javno zdravstvo širi se i ka sjeveru. Institut dobija svoje jedinice u Prijedoru i Bijeljini. Za kupovinu i opremanje prostora izdvaja se oko tri miliona maraka. Sve to kako bi usluge bile bliže građanima.

,,Sa kojeg aspekta smo razmatrali ovo? Prije svega sa aspekta unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite samih pacijenata. A sa druge strane i kao Univerzitetske baze Univerziteta u Foči i obrazovanja novih kadrova, potrebe za novom opremom kako bi se nastavni proces odvijao savremenije i bolje na cijelom Univerzitetu’’, kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Obustavlja se postupak javne nabavke objekta u Prijedoru-Mrakovici za potrebe obavljanja redovnih djelatnosti Ugostiteljskog servisa. Razlog je, kažu, između ostalog i opterećenje hipotekom. Ponuđač nije realizovao ni ugovorne odredbe.

,,Komisija koju je imenovao Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske ocjenjivao je ponude i utvrdio da je objekat pod hipotekom. Pod dva, da postoji zabilješka o neizmirenim poreskim obavezama i obavezama koje je ponuđač preuzeo u postupku stečaja, a to je da zadrži djelatnost, da zaposli najmanje 15 radnika i uloži milion i po maraka u objekat’’, rekao je Zoran Čavić, direktor Ugostiteljskog servisa Republike Srpske.

Pričalo se i o planu poslovanju Elektroprivrede Srpske. Sastanak u Sloveniji urodio je plodom, kaže premijer. Rokovi za arbitraže koje su nam prijetile odgođeni do aprila. Od resornog ministra tražio je maksimalnu angažovanost. Kaže i da će Vlada podržati sve akcione planove i dokumente. To je razlog zbog čega danas nije usvojen plan poslovanja za ovu godinu.

,,Moramo biti maksimalno odgovorni, imajući u vidu šta se sve dešava u okruženju i impresije koje su mi donijeli iz EU i Slovenije oko cijene gasa i električne energije ukazuju na to da je EU pod velikim udarom poskupljenja i da će se to sigurno reflektovati kod nas kada je riječ o sirovinama i svemu ostalom'', kaže Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske

Šamac dobija novu Policijsku stanicu. Za taj zadatak Minić je zadužio Ministarstvo finansija i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Za to će, kako kaže, iz budžeta za tekuću godinu izdvojiti 1.500.000 maraka. Nastavlja se i finansiranje i izgradnja Srpsko-ruskog hrama manastira Karanovac u Kijevcima kod Gradiške. Premijer je na sto stavio i plan o stodnevnom radu rada nove Vlade. Javnost poziva da kritički pomno prati sve aktivnosti, jer, kako kaže, sve je transparentno. Znaće se kad, šta, kako u kom periodu rade ministarstva.