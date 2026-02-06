Dodik sa Trampovim kandidatom za guvernera Floride: Snažan glas nove generacije republikanskih lidera

Izvor:
ATV
06.02.2026
16:51
Komentari:0
Lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas sa Bajronom Donaldsom, kandidatom Donalda Trampa za guvernera Floride, te podijelili razumijevanje da se i glas Republike Srpske danas čuje na mjestima gdje se odlučuje o globalnim tokovima.
"Sjajan sagovornik i snažan glas nove generacije republikanskih lidera, razgovor sa Bajronom Donaldsom, bio je otvoren, sadržajan i usmjeren ka temama koje oblikuju budućnost slobodnog svijeta", naveo je Dodik.
Kao kandidat predsjednika Trampa za guvernera Floride, Dodik kaže da Donalds predstavlja politiku odgovornosti, ekonomskog rasta i odbrane tradicionalnih vrijednosti, odnosno pravac u kojem se kreće i nova američka administracija.
"Razumijevanje koje smo podijelili potvrđuje da se i glas Republike Srpske danas čuje na mjestima gdje se odlučuje o globalnim tokovima", napisao je Dodik na Iksu.
Sjajan sagovornik i snažan glas nove generacije republikanskih lidera - razgovor sa Bajronom Donaldsom @RepDonaldsPress bio je otvoren, sadržajan i usmjeren ka temama koje oblikuju budućnost slobodnog svijeta.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 6, 2026
Kao kandidat predsjednika Trampa @realDonaldTrump za guvernera… pic.twitter.com/FUA5NkyPuq
Delegacija Republike Srpske, u kojoj su, pored Dodika, i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, prisustvovala je juče Molitvenom doručku u Vašingtonu i tom prilikom imala brojne značajne susrete.
Republika Srpska
1 h0
BiH
2 h0
Republika Srpska
9 h4
Republika Srpska
22 h0
Republika Srpska
46 min0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
17
11
17
08
16
51
16
48
16
38
Trenutno na programu