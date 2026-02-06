Dodik sa Trampovim kandidatom za guvernera Floride: Snažan glas nove generacije republikanskih lidera

Lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas sa Bajronom Donaldsom, kandidatom Donalda Trampa za guvernera Floride, te podijelili razumijevanje da se i glas Republike Srpske danas čuje na mjestima gdje se odlučuje o globalnim tokovima.

"Sjajan sagovornik i snažan glas nove generacije republikanskih lidera, razgovor sa Bajronom Donaldsom, bio je otvoren, sadržajan i usmjeren ka temama koje oblikuju budućnost slobodnog svijeta", naveo je Dodik.

Kao kandidat predsjednika Trampa za guvernera Floride, Dodik kaže da Donalds predstavlja politiku odgovornosti, ekonomskog rasta i odbrane tradicionalnih vrijednosti, odnosno pravac u kojem se kreće i nova američka administracija.

"Razumijevanje koje smo podijelili potvrđuje da se i glas Republike Srpske danas čuje na mjestima gdje se odlučuje o globalnim tokovima", napisao je Dodik na Iksu.

Delegacija Republike Srpske, u kojoj su, pored Dodika, i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, prisustvovala je juče Molitvenom doručku u Vašingtonu i tom prilikom imala brojne značajne susrete.