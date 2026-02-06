Logo
Bitno: Ulaganje novca

Izvor:

ATV

06.02.2026

17:28

Битно: Улагање новца
Foto: ATV

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o ulaganju novca.

Gdje i u šta uložiti novac za bolji život?

Nekretnine, akcije, obveznice, osiguranje, fondovi, biznis, štednja, kriptovalute, zlato, bakar, umjetnine...

Šta je najisplativije, šta je najrizičnije, za šta je potrebno predznanje, a za šta pamet, hrabrost, vrijeme ili sreća?

Za 'Bitno' govore: Dragana Garača, direktor 'Monet Broker' a.d.; Bojan Lučić, ekonomista; Boris Đurđević, eksterni saradnik IT sektora Bl Berza, osnivač i direktor firme 'Codis' d.o.o.; i Zdravko Zečević, izvršni direktor Društva za upravljanje EDPF-om a.d.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrea Jaglica.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Bitno

ATV

Andrea Jaglica

novac

