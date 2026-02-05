Logo
Bitno: O diplomatskoj ofanzivi Republike Srpske

ATV

05.02.2026

15:03

Битно: О дипломатској офанзиви Републике Српске

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o diplomatskoj ofanzivi Republike Srpske i njenoj sve većoj prisutnosti na međunarodnoj sceni – od sastanaka sa liderima Mađarske i Izraela do kontakata sa američkim kongresmenima.

Koliko je važno da se glas Republike Srpske čuje direktno u centrima moći i zašto to izaziva burne reakcije u FBiH?

Da li je riječ o legitimnoj borbi za ravnopravnost ili o novoj liniji političkih sukoba u BiH?

Za 'Bitno' govore: dr Nina Sajić, profesor međunarodnih odnosa i bezbjednosti, Lučiano Kaluža, stručnjak za međunarodne odnose i Bojan Šolaja, politikolog iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

