Bitno: O diplomatskoj ofanzivi Republike Srpske

Izvor:
ATV
05.02.2026
15:03
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o diplomatskoj ofanzivi Republike Srpske i njenoj sve većoj prisutnosti na međunarodnoj sceni – od sastanaka sa liderima Mađarske i Izraela do kontakata sa američkim kongresmenima.
Koliko je važno da se glas Republike Srpske čuje direktno u centrima moći i zašto to izaziva burne reakcije u FBiH?
Da li je riječ o legitimnoj borbi za ravnopravnost ili o novoj liniji političkih sukoba u BiH?
Za 'Bitno' govore: dr Nina Sajić, profesor međunarodnih odnosa i bezbjednosti, Lučiano Kaluža, stručnjak za međunarodne odnose i Bojan Šolaja, politikolog iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
