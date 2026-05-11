Vlasnik kafića u BiH optužen zbog smrt maloljetnika

ATV
11.05.2026 15:55

Власник кафића у БиХ оптужен због смрт малољетника
Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Sanela Merdanovića iz Sanskog Mosta, vlasnika ugostiteljskog objekta "Hypnotic" zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično d‌jelo teška krivična d‌jela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine.

Optužnicom se Merdanoviću stavlja na teret da je u julu 2024. godine kao vlasnik ugostiteljskog objekta izazvao opasnost za život ljudi i prouzrokovao smrt jednog maloljetnog lica.

Na teret mu se stavlja da je upotrijebio tehnički neispravan električni spiralni grijač koji je služio kao dio opreme za paljenje nargile, iako je znao da električnom energijom može izazvati opasnost za život ljudi i da upotreba takvog grijača predstavlja opšte opasno sredstvo.

"Naime, grijač nije posjedovao propisane oznake proizvođača niti potvrdu usklađenosti sa tehničkim standardima, te je uslijed oštećenja zaštitnog voda isti postao izuzetno opasan za upotrebu. Prilikom uključivanja takvog spiralnog grijača u utičnicu došlo je do električnog udara koji je izazvao smrt maloljetnika koji je bio angažovan za rad na dan otvorenja navedenog ugostiteljskog objekta", navodi Tužilaštvo USK.

