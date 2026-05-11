Tuzlanka iza rešetaka: Varala ljude da joj je auto u kvaru

11.05.2026 13:07

Foto: Unsplash

Opštinski sud u Tuzli odredio je pritvor za Anu Mariju Pranjić (42) iz Tuzle, koju terete da se lažno predstavljala, dovodila ljude u zabludu da joj je auto u kvaru i da joj treba zamjena evra, te na taj način sebi pribavljala korist koristeći krivotvorene novčanice.

Terete je da je počinila produženo krivično d‌jelo prevare.

Sudija za prethodni postupak prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Pranjićevu, koja je osumnjičena da je u periodu od februara do maja 2026. godine u Tuzli i Živinicama u sedam slučajeva lažno se predstavljala, dovodila ljude u zabludu i tako sebi pribavljala protivpravnu imovinsku korist koristeći krivotvorene novčanice evra.

"Ona je prilazila tim osobama, predstavljala se kao poznanica ili rodica njihovih susjeda ili osoba kojoj je potrebna pomoć zbog kvara na vozilu i od oštećenih tražila zamjenu evra u konvertibilne marke, na šta su oni pristajali. Tom prilikom je koristeći lažne novčanice evra oštetila ove osobe u pojedinačnim iznosima od 100 KM do 500 KM", navode iz Tužilaštva.

Istražioci PU Tuzla i PU Živinice sproveli su operativne i istražne radnje, identifikovali osumnjičenu, dokumentovali pojedinačne slučajeve prevara te je ona uhapšena 7. maja 2026. godine.

Nakon kriminalističke obrade Pranjićeva je predata u nadležnost Tužilaštva, a postupajući tužilac donio je naredbu o sprovođenju istrage i ispitao osumnjičenu.

Pranjićeva je više puta osuđivana zbog krivičnih d‌jela protiv imovine, prenose Nezavisne.

