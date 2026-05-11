Kojić: Nervoza Muslimana dostigla tačku ključanja

Nervoza muslimana dostigla je tačku ključanja, a dokaz za to je i prijava direktora Memorijalnog centra Srebrenica protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika zbog izjava o komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, izjavio je predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

"Ono što je rekao Dodik misli svaki Srbin, a Emir Suljagić i jarani iz Federacije BiH okuraženi presudom Vojinu Pavloviću i Miodragu Maliću ne rade ništa drugo nego šalju tužbe sa željom da se utamniči što više slobodnoumnih ljudi koji razbijaju lažni mit o lažnom genocidu", rekao je Kojić za Srnu.

On je konstatovao da Suljagiću i njegovim istomišljenicima ne ide na ruku ni što im odlazi prijatelj Kristijan Šmit, jer su svjesni da će i dopune Krivičnog zakona BiH, koje je nametnuo Valentin Incko i po kojem su presuđeni Pavlović i Malić, uskoro biti van snage jer su neodržive.

"Nismo vidjeli da je Suljagić, koji je ukopao oca u Potočare, reagovao kada su Srbe nazivali đikanima, niti je išta rekao s ciljem suživota i pomirenja, već svojom zapaljivom retorikom čini sve kako bi se održao u fotelji direktora tog centra, koji je sve osim onoga što bi trebao biti", dodao je Kojić.

On je podsjetio da je Suljagić i njega prijavljivao policiji, ali da je dokazao da nema nikakve veze sa navodima iz prijave i da je direktor Memorijalnog centra Srebrenica spekulant i manipulator.

"Svaki važniji datum za srpski narod on želi da zasjeni, pa tako i dan formiranja Vojske Republike Srpske prijavom kojom se hvali. Suljagić bi da ima i ulogu žrtve i tužioca, ali i sudije i direktora Centra, što samo pokazuje o kakvom čovjeku i zgubidanu se radi", naveo je Kojić.

Ističući da Suljagiću ništa nije sveto, ni žene ni djeca ni živi ni mrtvi, Kojić je rekao da bi on sve to da stavi u službu svojih kvarnih namjera i medijskih spinova.

"Zna se i iz koje kuhinje ide ova prijava i ko je nalogodavac jer se FBiH i političko Sarajevo ne mogu pomiriti sa činjenicom da je Dodik politički živ i što se izdigao iz onoga što su mu spremali uz pomoć Suda BiH i Šmita, baš kao što je i prijava protiv Miroslava Kraljevića dodatni pritisak jer u postupku koji se vodi protiv njega ne mogu da dokažu da je kriv, pa sada posežu za optužnicom za verbalni delikt", dodao je Kojić.

Suljagiću i njegovim jaranima Kojić je poručio da Srbi neće prestati da govore istinu i da ih ne mogu zaplašiti nikakvim prijavama, imajući u vidu i to da će nametnuti zakoni vrlo brzo biti stavljeni van snage.