Jedna stvar je u manastiru Ostrog strogo zabranjena

Praznik Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca proslavlja se 12. maja, kada rijeke vjernika hrle ka crnogorskim stijenama u potrazi za duhovnim mirom i iscjeljenjem. Ukoliko razmišljate o hodočašću u ovu veliku svetinju, korisno je poznavati običaje i pravila ponašanjakoji se decenijama poštuju pod okriljem Ostroga.

Duhovna priprema i namjera

Vjeruje se da se odlazak pod ostroške grede ne planira strogo razumom, već da svetac sam upućuje poziv vjernicima. Kada osjetite potrebu da krenete, preporučuje se da o tome ne govorite previše drugima, već da svoje namjere i kasnije iskustvo zadržite u tišini sopstvene duše. Najvažniji preduslov za ovaj put je čista vjera i iskrena molitva, jer se moćima Svetog Vasilija pristupa prije svega srcem.

Kodeks oblačenja i kretanja

Poštovanje prema svetinji iskazuje se i kroz skromnost u odijevanju. Posjetioci treba da izbjegavaju bilo kakvu provokativnu ili suviše ležernu odjeću. Pravila su jasna:

Žene: Obavezna je duga suknja, pokrivena ramena i marama na glavi. Obuća bi trebala biti zatvorena, pa se sandale i papuče ne smatraju prikladnim.

Muškarci: Dolazak podrazumijeva duge pantalone i majice ili košulje sa rukavima.

Za one koji se odluče na uspon od Donjeg do Gornjeg manastira, savjetuje se udobna obuća. Ipak, nerijetko ćete sresti vjernike koji ovaj put prelaze bosi, prinoseći to kao ličnu žrtvu i molitvu svecu.

Šta ponijeti kao dar

Iako manastir ne uslovljava posjetioce, uobičajeno je da ljudi donesu skromne darove za bratstvo. To su najčešće osnovne životne namirnice poput ulja, šećera, kafe ili tamjana, ali to ostaje isključivo na vašoj volji i mogućnostima. Takođe, dozvoljeno je ponijeti lične stvari članova porodice kako bi se na kratko položile pored kivota svetitelja radi blagoslova. Važno je upamtiti strogo pravilo: iz manastira se ne smije iznijeti ništa što mu pripada, pa čak ni običan kamenčić sa imanja.

Prepoznavanje duhovnog mira

Mnogi se pitaju kako znati da je molitva uslišena. Prema predanju, onaj ko je pristupio iskreno, osjetiće neopisiv spokoj i olakšanje, dok će unutrašnji nemir i bol nestati. Ako taj osjećaj izostane, to je znak da treba još snažnije i dublje raditi na čistoti sopstvenih misli i iskrenosti namjera, jer svaka prava molitva na kraju nađe svoj put.

(Kurir)