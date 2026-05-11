Konferencija Trebinje 2026. "Gradimo region" donosi viziju budućnosti

U trenutku kada region ulazi u novu investicionu i infrastrukturnu fazu razvoja, Trebinje će 18. i 19. juna 2026. godine postati epicentar kapitalnih projekata i strateških odluka.

U Kulturnom centru ovog grada iće održana konferencija "Trebinje 2026: Gradimo region" – ekskluzivni dvodnevni skup koji na jednom mjestu okuplja vodeće građevinske kompanije, međunarodne investitore, predstavnike vlada, bankarski sektor i najistaknutije arhitekte i inženjere regiona.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, istakao je za ATV značaj ovog okupljanja za cijeli Balkan.

"Konferencija u Trebinju okupiće sve relevantne faktore iz regiona. Na jednom mjestu naći će se velike kompanije koje provode najznačajnije infrastrukturne projekte širom svijeta. Pored privrednih giganata, biće prisutni predstavnici svih nivoa vlasti. Svako će u svom domenu – od građevinarstva do prostornog uređenja – podijeliti nove tehnologije, znanja i iskustva sa učesnicima", poručio je Vipotnik.

Među potvrđenim učesnicima nalaze se lideri industrije: Integral Inženjering, Milenium Team, Galens Invest, Hering, Exing, Zeta Gradnja, EL promet, Monteput, Texo Molior, Herc Gradnja, In Ljubuški, Fidija, BRIV Construction , Reliance, kompanije koje stoje iza najznačajnijih infrastrukturnih i urbanih projekata, Beograd na vodi, Luštica, Autoputevi Srpske, Srbija voz i željeznice, brojeni gradovi i opštine regiona..

Konferencija će okupiti i predstavnike nadležnih ministarstava i javnih institucija iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, kao i ključne aktere bankarskog i finansijskog sektora koji učestvuju u strukturiranju velikih investicionih projekata.

Dodatnu težinu događaju daju ugledni stručnjaci i međunarodno priznati profesionalci iz Italije, Velike Britanije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske.

Mjesto gdje se donose strateške odluke

Ovo nije još jedna konferencija o trendovima - ovo je platforma na kojoj se govori o konkretnim projektima vrijednim stotine miliona evra.

Tokom šest tematskih panela biće otvorena ključna pitanja razvoja regiona:

Koji infrastrukturni projekti mijenjaju mapu Balkana?

Kako ubrzati izgradnju autoputeva, energetskih postrojenja i urbanih kompleksa?

Na koji način javno-privatna partnerstva i međunarodni fondovi redefinišu investicionu dinamiku?

Kako digitalizacija, BIM, pametni materijali i novi modeli upravljanja rizicima transformišu građevinsku industriju?

Završni panel otvoriće stratešku temu održivog turizma i trgovinske infrastrukture, pozicionirajući građevinski sektor kao ključnog pokretača ekonomskog rasta.

Trebinje kao simbol novog investicionog ciklusa

Organizatori, Grad Trebinje i Hplode media group poručuju da je cilj konferencije povezivanje privatnog kapitala, javnih institucija i struke u cilju kreiranja stabilnog, održivog i dugoročnog razvojnog modela regiona.

U vremenu globalnih ekonomskih izazova, rasta cijena materijala i potrebe za energetskom sigurnošću, „Trebinje 2026: Gradimo region“ predstavlja snažnu poruku — region ima kapacitet, znanje i kapital da samostalno gradi svoju budućnost.

Očekuje se prisustvo više stotina investitora, projektanata, izvođača, urbanista, predstavnika vlada, finansijskih institucija i međunarodnih partnera, čime će Trebinje tokom dva dana postati centralna tačka regionalne investicione mape.

Kroz razgovore o pametnim gradovima, održivoj gradnji i energetskoj budućnosti, ovaj eminentni skup pokazuje da razvoj više nije samo pitanje puteva i zgrada, već kvaliteta života, održivosti i povezanosti. Današnje ideje zasigurno postaju temelji sutrašnjeg regiona - modernijeg, snažnijeg i spremnog za izazove budućnosti.