Jak led prekrio ulice i dvorišta u Gradačcu

Okolinu Gradačca pogodilo je nevrijeme sa ledom, a led je izgledao kao snijeg.

Promjena vremenskih prilika slijedi i u narednim danim širom BiH.

Nestabilno vrijeme će se nastaviti i tokom noći na ponedjeljak (11.05.), kao i tokom ponedjeljka uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom. U ponedjeljak poslijepodne na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, u Posavini i Semberiji, mogući su lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom i nevrijeme uz led.

U utorak (12.05.) značajnija promjena vremena prodorom hladnog fronta sa sjevera, koji će se relativno brzo premještati preko nas donoseći širom zemlje prolazno jaču kišu i pljuskove sa grmljavinom uz osjetniji pad temperature. Ponegdje može biti i nevremena. Prodor hladnog fronta će biti praćen prolazno pojačanim sjevercem, a na višim planinama usljed naglog pada temperature može pasti i malo snijega.

Društvo Ovako se nevrijeme kreće kroz BiH: Aktivan žuti meteoalarm

Navečer i tokom noći na srijedu (13.05.) postepeno razvedravanje, što će donijeti hladnu noć uz lokalno pojavu mraza u jutarnjim satima srijede – objavio je BHMeteo.ba.

Stranice BHMeteo.ba objavila je video koji prikazuje nevrijeme u Gradačcu.