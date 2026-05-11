Raste broj zarađenih hantavirusom, Francuskinja u teškom stanju

11.05.2026 16:18

Расте број зарађених хантавирусом, Францускиња у тешком стању
U ažuriranom izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) danas je navedeno da je do sada prijavljeno devet slučajeva zaraze hantavirusom, bez podataka o broju zaraženih u Sjedinjenim Američkim Državama.

Do sada je prijavljeno devet slučajeva hantavirusa, od čega je sedam potvrđeno u ovom talasu epidemije. Ovaj broj je za jedan veći od broja u prethodnoj verziji izvještaja. Najnoviji slučaj je potvrđen u Francuskoj navodi se u saopštenju SZO, prenosi Skaj njuz.

Francuska ministarka zdravlja Stefani Ris izjavila je ranije danas da se jedna žena liječi u bolnici i da joj se stanje pogoršalo nakon povratka sa Tenerifa i pozitivnog testa na virus.

Skaj njuz ukazuje da ovaj broj ne uključuje podatke o zaraženima navedene u sinoćnom izvještaju američkih zdravstvenih zvaničnika, prema kojima je jedan Amerikanac imao “blago pozitivan” test na virus, ali bez simptoma infekcije.

Ta osoba je bila među 17 Amerikanaca koji su bili na brodu “MV Hondius” i jutros se vratili u SAD.

