U ovoj zemlji je hantavirus ''eksplodirao''

ATV
11.05.2026 09:43

Медицински радници прате пацијента, другог десно, евакуисаног са крузера MV Hondius са сумњом на хантавирусну инфекцију, до кола хитне помоћи након што је авионом пребачен на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.
Foto: Tanjug/AP/Peter Dejong

Broj slučajeva hantavirusa u Argentini gotovo se udvostručio tokom protekle godine, a zemlja je zabilježila 32 smrtna slučaja, uz najveći broj infekcija još od 2018. godine.

Porast dolazi u trenutku kada argentinske vlasti pokušavaju da rekonstruišu kretanje bračnog para koji je mnogo putovao po zemlji, a kasnije preminuo tokom epidemije virusa na kruzeru "MV Hondius", piše CNN.

Stručnjaci za rast broja slučajeva krive klimatske promjene i uništavanje staništa, jer se bolest najčešće prenosi kontaktom sa urinom ili izmetom zaraženih glodara.

U tekućoj sezoni, koja je počela u junu 2025. godine, već je potvrđen 101 slučaj hantavirusa, saopštilo je argentinsko Ministarstvo zdravlja — u poređenju sa samo 57 slučajeva u istom periodu prošle sezone.

Ne samo da je ove godine zabilježen neuobičajeno veliki broj slučajeva, već je registrovana i jedna od najvećih stopa smrtnosti posljednjih godina. Broj preminulih povećan je za 10 procentnih poena u odnosu na prethodnu godinu.

U te brojke nije uključen i slučaj epidemije na kruzeru "MV Hondius", čije porijeklo još nije poznato.

Iako u Ušuaji posljednjih decenija nije bilo registrovanih slučajeva hantavirusa, prema podacima ministarstva, virus je endemski prisutan u drugim dijelovima Argentine.

Britanski par se zarazio u Argentini

Argentinske vlasti vjeruju da je bračni par tokom putovanja obilazio različite regione zemlje, više puta prelazio granicu sa susjednim Čileom, kao i odlazio u Urugvaj, prije nego što se ukrcao na kruzer.

Četiri geografske oblasti Argentine tradicionalno se smatraju visokorizičnim za zarazu: sjeverozapad (pokrajine Salta, Huhuj i Tukuman), sjeveroistok (Misiones, Formosa i Čako), centralni dio (Buenos Ajres, Santa Fe i Entre Rios) i jug (Neuken, Rio Negro i Čubut).

Vjeruje se da je holandski par koji je preminuo tokom epidemije na brodu tokom svojih putovanja boravio i u provincijama Misiones i Neuken.

Dugi niz godina hantavirus se povezivao sa Patagonijom, na krajnjem jugu Argentine, nakon smrtonosne epidemije 2018. godine, kada je umrlo 11 ljudi, a desetine su bile zaražene.

Ove sezone, međutim, najveći broj slučajeva zabilježen je u centralnom dijelu zemlje, pri čemu provincija Buenos Ajres prednjači sa 42 potvrđena slučaja.

Epidemija na brodu povezana je sa andskim sojem hantavirusa, rijetkim ali potencijalno veoma opasnim oblikom virusa koji u pojedinim slučajevima može da se prenosi među ljudima bliskim kontaktom.

Klimatske promjene glavni krivac?

Hantavirus u Argentini se uglavnom pojavljuje u ruralnim i prigradskim područjima, u blizini usjeva, visoke trave, vlage ili suptropske klime.

Međutim, stručnjaci smatraju da degradacija životne sredine izazvana klimatskim promjenama i ljudskim aktivnostima doprinosi širenju bolesti, jer omogućava glodarima koji prenose virus da opstanu u novim područjima.

"Sve veća interakcija ljudi sa divljim okruženjem, uništavanje staništa, izgradnja manjih urbanih naselja u ruralnim oblastima i efekti klimatskih promjena doprinose pojavi slučajeva van istorijski endemskih područja", navodi se u saopštenju ministarstva.

Ekstremne vremenske pojave, poput suša i perioda intenzivnih padavina posljednjih godina, dodatno podstiču ovaj trend, upozoravaju stručnjaci.

Porast temperature izaziva promjene u ekosistemu koje utiču na širenje dugorepog miša, glavnog prenosioca virusa u Argentini i Čileu.

(B92)

