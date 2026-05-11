U ovoj zemlji je hantavirus ''eksplodirao''

Broj slučajeva hantavirusa u Argentini gotovo se udvostručio tokom protekle godine, a zemlja je zabilježila 32 smrtna slučaja, uz najveći broj infekcija još od 2018. godine.

Porast dolazi u trenutku kada argentinske vlasti pokušavaju da rekonstruišu kretanje bračnog para koji je mnogo putovao po zemlji, a kasnije preminuo tokom epidemije virusa na kruzeru "MV Hondius", piše CNN.

Stručnjaci za rast broja slučajeva krive klimatske promjene i uništavanje staništa, jer se bolest najčešće prenosi kontaktom sa urinom ili izmetom zaraženih glodara.

U tekućoj sezoni, koja je počela u junu 2025. godine, već je potvrđen 101 slučaj hantavirusa, saopštilo je argentinsko Ministarstvo zdravlja — u poređenju sa samo 57 slučajeva u istom periodu prošle sezone.

Ne samo da je ove godine zabilježen neuobičajeno veliki broj slučajeva, već je registrovana i jedna od najvećih stopa smrtnosti posljednjih godina. Broj preminulih povećan je za 10 procentnih poena u odnosu na prethodnu godinu.

U te brojke nije uključen i slučaj epidemije na kruzeru "MV Hondius", čije porijeklo još nije poznato.

Iako u Ušuaji posljednjih decenija nije bilo registrovanih slučajeva hantavirusa, prema podacima ministarstva, virus je endemski prisutan u drugim dijelovima Argentine.

Britanski par se zarazio u Argentini

Argentinske vlasti vjeruju da je bračni par tokom putovanja obilazio različite regione zemlje, više puta prelazio granicu sa susjednim Čileom, kao i odlazio u Urugvaj, prije nego što se ukrcao na kruzer.

Četiri geografske oblasti Argentine tradicionalno se smatraju visokorizičnim za zarazu: sjeverozapad (pokrajine Salta, Huhuj i Tukuman), sjeveroistok (Misiones, Formosa i Čako), centralni dio (Buenos Ajres, Santa Fe i Entre Rios) i jug (Neuken, Rio Negro i Čubut).

Vjeruje se da je holandski par koji je preminuo tokom epidemije na brodu tokom svojih putovanja boravio i u provincijama Misiones i Neuken.

Dugi niz godina hantavirus se povezivao sa Patagonijom, na krajnjem jugu Argentine, nakon smrtonosne epidemije 2018. godine, kada je umrlo 11 ljudi, a desetine su bile zaražene.

Ove sezone, međutim, najveći broj slučajeva zabilježen je u centralnom dijelu zemlje, pri čemu provincija Buenos Ajres prednjači sa 42 potvrđena slučaja.

Epidemija na brodu povezana je sa andskim sojem hantavirusa, rijetkim ali potencijalno veoma opasnim oblikom virusa koji u pojedinim slučajevima može da se prenosi među ljudima bliskim kontaktom.

Klimatske promjene glavni krivac?

Hantavirus u Argentini se uglavnom pojavljuje u ruralnim i prigradskim područjima, u blizini usjeva, visoke trave, vlage ili suptropske klime.

Međutim, stručnjaci smatraju da degradacija životne sredine izazvana klimatskim promjenama i ljudskim aktivnostima doprinosi širenju bolesti, jer omogućava glodarima koji prenose virus da opstanu u novim područjima.

"Sve veća interakcija ljudi sa divljim okruženjem, uništavanje staništa, izgradnja manjih urbanih naselja u ruralnim oblastima i efekti klimatskih promjena doprinose pojavi slučajeva van istorijski endemskih područja", navodi se u saopštenju ministarstva.

Ekstremne vremenske pojave, poput suša i perioda intenzivnih padavina posljednjih godina, dodatno podstiču ovaj trend, upozoravaju stručnjaci.

Porast temperature izaziva promjene u ekosistemu koje utiču na širenje dugorepog miša, glavnog prenosioca virusa u Argentini i Čileu.

(B92)