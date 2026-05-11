Потврђено да Шмит напушта БиХ: Огласио се ОХР

Аутор:АТВ
Коментари:8
Кристијан Шмит донио је личну одлуку да напушта БиХ, објављено је на страници ОХР-а.
Шмит је о својој одлуци обавијестио Управни одбор Савјета за спровођење мира од којег је, како се наводи, затражио да започну рад на проналажењу његовог насљедника.
Из ОХР-а наводе да ће Шмит остати у БиХ "док траје потрага за његовим насљедником".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
22
11
21
11
21
11
12
11
12
Тренутно на програму