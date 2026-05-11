Netanijahu: Nećemo obustaviti borbe protiv Hezbolaha

Izrael neće pristati na prekid neprijateljstava protiv terorističke organizacije Hezbolah u Libanu radi okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Netanjahu je za "Si-Bi-Es njuz" izrazio uvjerenje da bi značajno slabljenje Irana ili radikalna promjena vlasti u toj zemlji značili i slom Hezbolaha, Hamasa i jemenskih pobunjenika Huta iz pokreta Ansar Alah.

Na pitanje da li bi Izrael pristao na prekid neprijateljstava protiv Hezbolaha kao dio mirovnog sporazuma sa Iranom, Netanjahu je odgovorio odrično, piše Srna.