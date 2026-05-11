Drama na Savi u Beogradu: Policija spasila bračni par sa bebom

Patrola Riječne policije evakuisala je i spasila bračni par sa četvoromjesečnom bebom na rijeci Savi u Beogradu.

Kako navode mediji, bračni par i beba bili su u čamcu kada se iznenada pokvario motor, koji muškarac nije uspio da ponovo pokrene. Čamac je nekontrolisano plutao rijekom Savom, što je predstavljalo veliku opasnost za bezbjednost porodice.

Nakon što je policija dobila dojavu, patrole su odmah krenule u pretragu rijeke. Čamac je uočen na 15. kilometru rijeke Save, bliže desnoj obali. Riječna policija je plovilo bezbjedno prevukla do najbližeg splava, čime je akcija spasavanja porodice sa bebom uspješno okončana, prenosi Blic.