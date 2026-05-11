Drama u Ugrinovcima: Dragomir pronašao "olovku" na groblju, ona mu raznijela šaku

11.05.2026 08:25

Penzioner Dragomir D. (75) iz Ugrinovaca mislio je da je pronašao običnu olovku na groblju, ali predmet je detonirao, što je dovelo do krvavog incidenta koji mu je umalo raznio ruku.

Dok su se ljekari u Urgentnom centru borili da mu spasu šaku od posljedica eksplozije improvizovanog pištolja, u kući se odvijala prava drama – njegova supruga je čistila tragove krvi, a policija je kobno oružje pronašla sakriveno u regalu, položeno na rokovnik, piše Telegraf.

Na groblju primijetio „olovku“ na zemlji

Bizaran incident počeo je prije dva dana, u subotu 9. maja, tokom prijepodnevnih časova. Dragomir D. se, prema njegovim riječima, nalazio na lokalnom groblju u Ugrinovcima gdje je na zemlji primijetio metalni predmet koji je izgledom podsjećao na običnu hemijsku olovku. Ne sluteći da u rukama drži maskirano, napunjeno i izuzetno opasno improvizovano vatreno oružje, stavio ga je u džep i donio kući.

Htio da vidi kako radi, a onda je puklo

Iako je Dragomir prvobitno pokušao da objasni policiji da je do opaljenja došlo slučajno, kada mu je predmet ispao iz džepa tokom presvlačenja, svjedočenje njegove supruge otkrilo je pravu istinu.

Kako je potvrdila, Dragomir se vratio kući nešto poslije 13 časova i sjeo u sobu, gdje je radoznalo počeo da zagleda i „ispituje mehanizam“ neobičnog pronalaska. Mirno popodne prekinuo je jeziv prasak. Kada je žena utrčala u prostoriju, zatekla je supruga sa stravičnim povredama, dok je krv bila posvuda.

Oružje u regalu, krv obrisana

Dok je povrijeđeni čovjek hitno transportovan u bolnicu, u kući su se odigrali dodatni neobični momenti. Prije nego što je policijska patrola stigla na adresu, supruga je, navodno u šoku, potpuno počistila tragove krvi sa poda i namještaja.

Misteriozna „olovka“ je locirana – naprava nije bila na mjestu eksplozije, već je pronađena sakrivena u ormaru. Muškarac se u bolnici pojavio oko 14 časova, gdje su ljekari odmah alarmirali policiju. Dežurni ljekar konstatovao je teške tjelesne povrede – ustrelnu ranu desne šake i težak prelom kostiju.

Šta su „olovke-pištolji“?

Ovakve naprave su u kriminalističkoj praksi poznate kao smrtonosne zamke. Riječ je o improvizovanom oružju koje najčešće ispaljuje malokalibarsku municiju (.22 LR). Budući da nemaju standardne kočnice niti provjerene mehanizme okidanja, izuzetno su nestabilne. Svaki pokušaj rasklapanja ili nestručnog rukovanja gotovo redovno dovodi do samopovrjeđivanja.

Policija nastavlja rad na ovom slučaju kako bi se utvrdilo porijeklo oružja i kako je ono dospjelo na javnu površinu, prenosi Informer.

