Upozorenje na nepogode i jak vjetar u Srpskoj

Sutra prijepodne i sredinom dana na sjeveru Republike Srpske šira regija oko rijeke Save, Potkozarje, Semberija, regija Banjaluke i Doboja očekuju se lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom, olujni udari vjetra, obilnije padavine u kratkom periodu, a moguća je i pojava grada, najavljeno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U većini predjela duvaće umjeren do jak vjetar uz udare od 40 do 60 kilometara na čas.

Na sjeveru sredinom dana očekuju se olujni udari vjetra uz brzinu i iznad 80 kilometara na čas.