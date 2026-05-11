Žestoka pucnjava u Nici, ima mrtvih i ranjenih

U francuskom gradu Nici došlo je do žestoke pucnjave u kojoj ima mrtvih i ranjenih.
U toku je intervencija u četvrti Mulen u Nici.
Prema informacijama do kojih je došao Le Parisien, u pucnjavi koja se dogodila ovog ponedjeljka četiri osobe su ranjene, od kojih jedna teško, dok je jedna osoba ubijena.
Na mreži X, prefekt departmana Primorski Alpi navodi da je u toku intervencija snaga reda i hitnih službi nakon pucnjave. On moli stanovnike da izbjegavaju taj sektor kako ne bi ometali operacije koje su u toku.
