Žestoka pucnjava u Nici, ima mrtvih i ranjenih

U francuskom gradu Nici došlo je do žestoke pucnjave u kojoj ima mrtvih i ranjenih.

U toku je intervencija u četvrti Mulen u Nici.

Prema informacijama do kojih je došao Le Parisien, u pucnjavi koja se dogodila ovog ponedjeljka četiri osobe su ranjene, od kojih jedna teško, dok je jedna osoba ubijena.

Na mreži X, prefekt departmana Primorski Alpi navodi da je u toku intervencija snaga reda i hitnih službi nakon pucnjave. On moli stanovnike da izbjegavaju taj sektor kako ne bi ometali operacije koje su u toku.

(Telegraf)