Selak: Karan je kandidat svih koji žele stabilnu i snažnu Srpsku

Izvor:

ATV

06.02.2026

15:13

Горан Селак
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Socijalističke partije Srpske (SPS) Goran Selak izjavio je da ova partija čvrsto stoji uz Sinišu Karana, prepoznajući u njemu kandidata koji predstavlja institucionalnu stabilnost, zaštitu ustavne pozicije i dalje jačanje Republike Srpske.

Rezultati nametnutih ponovljenih izbora za predsjednika Republike Srpske biće još jedna potvrda da su davno prošla vremena preglasavanja i jednostranih rješenja na štetu Srpske i njenih institucija, istakao je predsjednik SPS.

"Siniša Karan ima našu punu podršku jer se radi o čovjeku koji posjeduje neophodno iskustvo i ozbiljnost za obavljanje najodgovornijih funkcija. Svi mi kojima je cilj jaka i stabilna Republika Srpska vidimo u njemu partnera koji može da garantuje poštovanje zakona, očuvanje nadležnosti i dalje jačanje i razvoj Republike Srpske. Ovo nije samo partijska i koaliciona podrška, već podrška principima napretka i stabilnosti za koje se zalažu svi koji istinski žele dobro Republici Srpskoj", poručio je Selak.

CIK BiH je ranije odlučio da u nedjelju, 8. februara, budu održani ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Riječ je o pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

