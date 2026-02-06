Za Bolnicu Foča 48 miliona KM; Institut za javno zdravstvo dobija dvije organizacione jedinice

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas Informaciju "Modernizacija JZU Univerzitetske bolnice u Foči II - građevinski radovi i nabavka medicinske opreme".

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da u budžetu Republike Srpske za 2026. 2027. 2028. i 2029. godinu obezbijede sredstva u iznosu od oko 48.000.000 KM (godišnje od oko 12.000.000 KM sa uračunatim PDV-om) za realizaciju ovog projekta, navedeno je u saopštenju Vlade.

Univerzitetska bolnica u Foči zadužena je da sprovede postupak javne nabavke izvođača za realizaciju projekta.

Vlada je prihvatila i Informaciju o planiranim aktivnostima za uspostavljanje organizacionih jedinica JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u Prijedoru i Bijeljini.

Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite zaduženi su da u budžetu Republike Srpske u skladu sa prijedlogom programa javnih investicija Republike Srpske za period 2026-2028. godina obezbijedi sredstva u iznosu od oko 3.000.000 KM (sa PDV-om) za kupovinu i opremanje poslovnog prostora u Bijeljini i Prijedoru za potrebe JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske zadužen je da sprovede aktivnosti nabavke poslovnog prostora u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Kako se, između ostalog, navodi u Informaciji, Institut u narednom periodu planira uspostavljanje novih organizacionih jedinica u Prijedoru i Bijeljini, kao dva značajna administrativna i demografska centra u Republici Srpskoj, čime bi se obezbijedila bolja pristupačnost usluga Instituta i efikasnije sprovođenje njegovih nadležnosti, navedeno je u saopštenju.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o uslovima i postupku dodjele pomoći male vrijednosti, tzv. de minimis pomoći kojim se dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa propisima Evropske unije u oblasti državne pomoći.

Ovom uredbom povećan je iznos maksimalne pomoći koji se dodjeljuje jednom privrednom subjektu sa prijašnjih 200.000 evra na 300.000 evra tokom trogodišnjeg perioda.

Period koji se uzima u obzir kod utvrđivanja gornje granice pomoći određuje se na pomičnoj osnovi, tako da se pri svakoj novoj dodjeli pomoći tom subjektu uzima u obzir ukupan iznos pomoći koje su mu dodijeljene u tri prethodne kalendarske godine.

Najznačajnije razlike u odnosu na Uredbu koja je na snazi odnose se na to da se pomoć smatra dodijeljenom u trenutku kada privredni subjekt stekne pravo na primanje pomoći, u skladu s odgovarajućim aktom davaoca pomoći, nezavisno od dana njene isplate tom privrednom subjektu.

Vlada Srpske prihvatila je Informaciju o prioritetnom kapitalnom projektu "Izgradnja Srpsko-ruskog hrama i pratećeg duhovno-kulturnog centra u Aleji Centar u Banjaluci - nastavak finansiranja", te zadužila Ministarstvo finansija da u narednom periodu, u skladu sa mogućnostima, obezbijedi finansijska sredstva iz budžeta Republike Srpske, u iznosu od 5.000.000 KM, za realizaciju projekta.

Na današnjoj sjednici, Vlada je prihvatila Informaciju o prioritetnom kapitalnom projektu "Nastavak radova na obnovi i rekonstrukciji srednjovjekovnog manastira Karanovac u Kijevcima kod Gradiške".

Ministarstvo finansija zaduženo je da u narednom periodu, u skladu sa mogućnostima, obezbijedi finansijska sredstva, iz budžeta Republike Srpske, u iznosu od 5.000.000 KM, za realizaciju ovog projekta.

Kako se, između ostalog, navodi u Informaciji, u tekućoj građevinskoj sezoni planiran je nastavak zidanja glavnog manastirskog hrama kao i nastavak unutrašnjeg uređenja manastirskog konaka.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi izgradnje objekta Policijske stanice Šamac, te zadužila Ministarstvo finansija i Ministarstvo unutrašnjih poslova da, u budžetu za 2026. godinu, obezbijede iznos od 1.500.000 KM za finansiranje izgradnje objekta policijske stanice.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o obustavljanju postupka javne nabavke objekta u Prijedoru-Mrakovica, za potrebe obavljanja redovne djelatnosti Ugostiteljskog servisa Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske smatra opravdanim obustavljanje daljih aktivnosti Ugostiteljskog servisa Vlade Republike Srpske u postupku nabavke navedenog objekta.

Kako se, između ostalog, navodi u Informaciji, Područna jedinica Prijedor konstatovala je da postoje rizici za dalje postupanje koji se ogledaju u činjenici da je objekat opterećen hipotekom kao i da ponuđač CM trejd Bijeljina nije realizovao ugovorne odredbe koje je imao kao kupac imovine u stečajnom postupku.

Imajući u vidu tako utvrđeno činjenično stanje, tj. postojanje potencijalnih nepredviđenih obaveza koje mogu teretiti kupca takve nepokretnosti, smatra se da bi dalje vođenje postupka predstavljalo rizik za Vladu Republike Srpske-Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske, te je iz tog razloga postupak nabavke obustavljen.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o Savjetu za razvoj Republike Srpske, kojom se utvrđuje cilj, zadaci, broj članova i način njihovog imenovanja, kao i druga pitanja od značaja za rad Savjeta.