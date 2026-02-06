Logo
Још седам пројеката уврштено у приоритетне - из буџета више од 28 милиона КМ

06.02.2026

13:29

Састанак Владе Српске
Фото: Уступљена фотографија

Влада Републике Српске донијела је данас Одлуку о допуни Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из буџета у 2026. години, са расподјелом средстава.

Овом одлуком, у приоритетне пројекте, уврштава се још седам пројеката:

- реализација капиталних и инфраструктурних пројеката на подручју града Прњавора, носилац пројекта Град Прњавор, у износу од 4.600.000 КМ;

- реализација капиталних и инфраструктурних пројеката на подручју општине Брод, носилац пројекта Општина Брод, у износу од 2.300.000 КМ;

- подршка у финансирању инфраструктурних и капиталних пројеката на подручју града Дервенте, носилац пројекта Град Дервента, у износу од 1.200.000 КМ;

- реализација капиталних пројеката на подручју општине Србац, носилац пројекта Општина Србац, у износу од 4.000.000 КМ;

- изградња пута на Игриштима - додатна средства, носилац пројекта Акционарско друштво Олимпијски центар "Јахорина" Пале, у износу од 714.000 КМ;

- изградња водоводног система у Брекињи, општина Козарска Дубица, носилац пројекта Општина Козарска Дубица, у износу од 350.000 КМ;

- гасификација Источног дијела Републике Српске - трећа фаза за период 2025-2027. година у укупном износу од 74.000.000 КМ - наставак финансирања, носилац пројекта Сарајево-гас а.д. Источно Сарајево, у износу од 15.000.000 КМ.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Темељан документ о 100 дана рада Владе

