Još sedam projekata uvršteno u prioritetne - iz budžeta više od 28 miliona KM

Vlada Republike Srpske donijela je danas Odluku o dopuni Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz budžeta u 2026. godini, sa raspodjelom sredstava.

Ovom odlukom, u prioritetne projekte, uvrštava se još sedam projekata:

- realizacija kapitalnih i infrastrukturnih projekata na području grada Prnjavora, nosilac projekta Grad Prnjavor, u iznosu od 4.600.000 KM;

- realizacija kapitalnih i infrastrukturnih projekata na području opštine Brod, nosilac projekta Opština Brod, u iznosu od 2.300.000 KM;

- podrška u finansiranju infrastrukturnih i kapitalnih projekata na području grada Dervente, nosilac projekta Grad Derventa, u iznosu od 1.200.000 KM;

- realizacija kapitalnih projekata na području opštine Srbac, nosilac projekta Opština Srbac, u iznosu od 4.000.000 KM;

- izgradnja puta na Igrištima - dodatna sredstva, nosilac projekta Akcionarsko društvo Olimpijski centar "Jahorina" Pale, u iznosu od 714.000 KM;

- izgradnja vodovodnog sistema u Brekinji, opština Kozarska Dubica, nosilac projekta Opština Kozarska Dubica, u iznosu od 350.000 KM;

- gasifikacija Istočnog dijela Republike Srpske - treća faza za period 2025-2027. godina u ukupnom iznosu od 74.000.000 KM - nastavak finansiranja, nosilac projekta Sarajevo-gas a.d. Istočno Sarajevo, u iznosu od 15.000.000 KM.