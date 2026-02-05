"Prilika da Republika Srpska sama govori o svojim stavovima i poziciji"

Posjeta Americi i Molitveni doručak među 3.000 zvanica je prilika da se čuje glas Republike Srpske, poruka je Marka Romića. Tamo je delegacija Republike Srpske između ostalog ukazala i na to koliko je Dejtonski sporazum ugrožen.

"Ono što je predsjednik Dodik ponovio u ovih nekoliko dana u razgovoru sa mnogobrojnim članovima američkog kongresa jeste da je Dejtonski mirovni sporazum ugrožen i duboko narušen i da se od BiH pokušava napraviti država jednog naroda. Administracija predsjednika Trampa je vrlo jasna, a to je potrebno je da se čuje glas svih", kaže Romić, savjetnik Predsjednika Republike Srpske.

Ogroman je značaj kada Republika Srpska ima priliku da sama govori o svojim stavovima, poziciji, ali i lošem stanju u BiH jasan je Radovan Kovačević. U Sarajevu su, kaže Kovačević svjesni da Republika Srpska sjedi sa svjetskim zvaničnicima i dogovara, a da su oni samo objekat o kojem se razgovara.

"Republika Srpska je zahvaljujući upornoj, odgovornoj, istrajnoj, patriotskoj politici Milorada Dodika danas i te kako prepoznata i uvažena i definitivno bolje vrijeme za Republiku Srpsku tek dolazi. Ako uzmete da je skoro kompletno državno rukovodstvo Republike Srpske prije samo nekoliko mjeseci bilo pod američkim sankcijama, a da je sada Republika Srpska na najvišem nivou sa najvišim državnim funkcionerima prisutna u Vašingtonu sa ogromnim brojem sastanaka, sa ministrom trgovine jednim od najbližih ljudi predsjednika SAD-a Donalda Trampa koji je ključni čovjek u ovoj carinskoj politici", kaže Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

Posjeta Americi još je jedna potvrda da je Srpska prepoznata politički i institucionalno u međunarodnim okvirima, zaključuje ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

"Posebno u SAD gdje se donose važne političke odluke. Ono što je činjenica jeste da i ovi razgovori potvrđuju da je Republika Srpska postala sagovornik, a ne tema razgovora, što nije bilo u prethodnik godinama", kaže Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Glas Republike Srpske u Vašingtonu, ali i širom svijeta, je priznanje liderima Republike Srpske koji su prepoznali geopolitički trenutak, stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić. U svijetu se, kaže čuju poruke koje je Republika Srpska upućivala svih ranijih godina.

"To govori o tome koliko je trenutno vođstvo Republike Srpske na ispravnom putu kada je u pitanju pozicioniranje u globalnim političkim tokovima ali isto tako govori o tome koliko je taj kontinuitet u iznošenju stavova, ne mijenjanju stavova i ostajanje na principima izvornog Dejtona bilo u suštini ispravno jer ono sve o čemu Republika Srpska govori prethodnih 20 godina, to upravo danas govori Trampova administracija, a to je da se niko ne može miješati u unutrašnja pitanja država i da niko ne može odlučivati o sudbini naroda u tim zemljama", rekao je Siniša Pepić, stručnjak za ekonomsku diplomatiju.

Histerija u Sarajevu i ponašanje opozicije u Srpskoj najbolje pokazuje značaj posjete delegacije Republike Srpske Americi, poručuje ambasador BiH u Srbiji. Ovu posjetu ocijenio je kao ozbiljnu diplomatsku ofanzivu delegacije Republike Srpske.