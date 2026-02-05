Jošić: Opozicija vrši politički uticaj na članove CIK-a

Šef Izbornog štaba dobojskog SNSD- a Danijel Jošić rekao je da opozicione stranke vrše politički uticaj na članove CIK-a BiH da se protiv članova biračkih odbora u Doboju podignu krivične prijave.

Jošić je negirao navode predsjednika SDS-a Branka Blanušine da se u Doboju vrši pritisak na posmatrače i glasače i poručio da SNSD u Doboju ima zadatak da sačuva volju građana.

"Nećemo dozvoliti da niko iz drugih gradova i opština dolazi u Doboj i pravi bilo kakav nered. To je nedopustivo i mi to nećemo prihvatiti. Nastojaćemo da branimo svaki glas i pravo građanima Doboja da izaberu onog za koga su se odlučili i koji će biti njihov izbor", rekao je Jošić Srni.

Jošić je naveo da opozicija u Republici Srpskoj koristi CIK kao mehanizam da plaši članove biračkih odbora pred ponovljene izbore u nedjelju, 8. februara.

Istakao je i da je današnja Blanušina priča u Doboju politička i to tri dana prije izbora.

"Doboj nije grad slučaj s obzirom na to da do sada nijedna krivična prijava protiv članova biračkih odbora nema osuđujuću već oslobađajuću presudu", rekao je Jošić Srni.

On je istakao da rukovodstvo opozicionih stranaka svojim ponašanjem najviše štete čini upravo svojim članovima, jer kada dođe do krivičnih prijava ne stoje iza njih.

Predsjednik Srpske demokratske stranke /SDS/ Branko Blanuša zatražio je danas od Okružnog javnog tužioca u Doboju uvid u status prijava koje je ova stranka predala zbog sumnje na neregularnosti na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, održanim 23. novembra.