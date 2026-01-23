Amidžić: Ovakve odluke nisu pravo već pokušaj da se utiče na izbornu volju naroda u Srpskoj

Generalni sekretar SNSD-a, Srđan Amidžić, komentarišući najnoviju odluku krnjeg Ustavnog suda BiH, rekao je da ovakve odluke donesene bez pravnog osnova nekoliko dana pred izbore, nisu pravo već pokušaj da se utiče na izbornu volju naroda u Republici Srpskoj.

"Političko Sarajevo ni danas ne odustaje od namjere da nameće ko će voditi Srpsku, prvo predsjednika, a sada i predsjednika Vlade. Narod u Republici Srpskoj to neće dozvoliti, kao što nije dozvolio ni ranije, bez obzira iz kog suda takve odluke dolaze", rekao je Amidžić.

Kako je naveo, posebno je poražavajuće što za te planove imaju saveznike u opoziciji u Srpskoj, "koja sve češće nastupa kao opozicija Republici Srpskoj, a ne vlasti".

"Za nas je volja naroda zakon i o tome ne mogu odlučivati politički centri van Srpske. Republika Srpska je stabilna, institucije funkcionišu i konačnu odluku donijeće građani na izborima", istakao je Amidžić.