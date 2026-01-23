Logo
Large banner

Amidžić: Ovakve odluke nisu pravo već pokušaj da se utiče na izbornu volju naroda u Srpskoj

23.01.2026

16:51

Komentari:

0
Амиџић: Овакве одлуке нису право већ покушај да се утиче на изборну вољу народа у Српској
Foto: ATV

Generalni sekretar SNSD-a, Srđan Amidžić, komentarišući najnoviju odluku krnjeg Ustavnog suda BiH, rekao je da ovakve odluke donesene bez pravnog osnova nekoliko dana pred izbore, nisu pravo već pokušaj da se utiče na izbornu volju naroda u Republici Srpskoj.

"Političko Sarajevo ni danas ne odustaje od namjere da nameće ko će voditi Srpsku, prvo predsjednika, a sada i predsjednika Vlade. Narod u Republici Srpskoj to neće dozvoliti, kao što nije dozvolio ni ranije, bez obzira iz kog suda takve odluke dolaze", rekao je Amidžić.

Kako je naveo, posebno je poražavajuće što za te planove imaju saveznike u opoziciji u Srpskoj, "koja sve češće nastupa kao opozicija Republici Srpskoj, a ne vlasti".

"Za nas je volja naroda zakon i o tome ne mogu odlučivati politički centri van Srpske. Republika Srpska je stabilna, institucije funkcionišu i konačnu odluku donijeće građani na izborima", istakao je Amidžić.

Podijeli:

Tagovi:

Srđan Amidžić

Ustavni sud BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошарац: Институцијама БиХ смета капацитет, суверенитет и кредибилна политика Српске

Republika Srpska

Košarac: Institucijama BiH smeta kapacitet, suverenitet i kredibilna politika Srpske

25 min

0
Вулић: Одлуке Уставног суда БиХ немају ни правно ни уставно упориште

Republika Srpska

Vulić: Odluke Ustavnog suda BiH nemaju ni pravno ni ustavno uporište

29 min

1
Министар правде Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Ustavni sud BiH nije nadležan – Republika Srpska ima legalnu i legitimnu Vladu

30 min

1
Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

Republika Srpska

Dodik: Džaba im, dok je Srba i SNSD-a, mi odlučujemo ko će da nas predstavlja

45 min

11

Više iz rubrike

Кошарац: Институцијама БиХ смета капацитет, суверенитет и кредибилна политика Српске

Republika Srpska

Košarac: Institucijama BiH smeta kapacitet, suverenitet i kredibilna politika Srpske

25 min

0
Вулић: Одлуке Уставног суда БиХ немају ни правно ни уставно упориште

Republika Srpska

Vulić: Odluke Ustavnog suda BiH nemaju ni pravno ni ustavno uporište

29 min

1
Министар правде Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Ustavni sud BiH nije nadležan – Republika Srpska ima legalnu i legitimnu Vladu

30 min

1
Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

Republika Srpska

Dodik: Džaba im, dok je Srba i SNSD-a, mi odlučujemo ko će da nas predstavlja

45 min

11

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Plenković poručio Milanoviću: Poziv Trampa dobio sam ja

17

12

Hitno operisana Aleksandra Mladenović!

17

09

Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

17

02

Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

16

55

Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner