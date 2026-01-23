Vulić: Odluke Ustavnog suda BiH nemaju ni pravno ni ustavno uporište

Bivši saziv Vlade Republike Srpske bio je legalan i ta činjenica ostaje nepromijenjena, a odluke Ustavnog suda BiH koje to dovode u pitanje nemaju ni pravno ni ustavno uporište, izjavila je Srni šef Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

"Džaba časne sudijske toge kada su sudije nečasne", rekla je Vulićeva i dodala da Ustavni sud BiH ne djeluje u skladu sa zakonom i strukom.

Ona je istakla da ovaj sud djeluje kao poslušnik dijela globalističkih struktura, a ne kao nezavisna pravosudna institucija.

Sramno je, kaže, što Ustavni sud BiH raspakuje Dejtonski mirovni sporazum i radi ono što mu po Ustavu i Dejtonu nikada nije bila nadležnost, ocijenivši da takvo postupanje predstavlja direktan udar na ustavni poredak.

"Poruka nečasnim nesudijama je jasna - radite šta hoćete. Republika Srpska i njene institucije su stabilne i vječne i nijedna nelegitimna presuda to ne može promijeniti", rekla je Vulićeva.

Krnji Ustavni sud BiH bez srpskih sudija smatra da je prethodni saziv Vlade Republike Srpske "neustavan".

Na dvodnevnoj sjednici krnji Ustavni sud BiH ocijenio je da su odluke koje je donijela prethodna Vlada Republike Srpske od 2. septembra prošle godine do 18. januara ove "bile u suprotnosti sa članovima Ustava BiH".