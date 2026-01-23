Logo
Large banner

Vulić: Odluke Ustavnog suda BiH nemaju ni pravno ni ustavno uporište

23.01.2026

16:44

Komentari:

1
Вулић: Одлуке Уставног суда БиХ немају ни правно ни уставно упориште

Bivši saziv Vlade Republike Srpske bio je legalan i ta činjenica ostaje nepromijenjena, a odluke Ustavnog suda BiH koje to dovode u pitanje nemaju ni pravno ni ustavno uporište, izjavila je Srni šef Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

"Džaba časne sudijske toge kada su sudije nečasne", rekla je Vulićeva i dodala da Ustavni sud BiH ne djeluje u skladu sa zakonom i strukom.

Ona je istakla da ovaj sud djeluje kao poslušnik dijela globalističkih struktura, a ne kao nezavisna pravosudna institucija.

Sramno je, kaže, što Ustavni sud BiH raspakuje Dejtonski mirovni sporazum i radi ono što mu po Ustavu i Dejtonu nikada nije bila nadležnost, ocijenivši da takvo postupanje predstavlja direktan udar na ustavni poredak.

"Poruka nečasnim nesudijama je jasna - radite šta hoćete. Republika Srpska i njene institucije su stabilne i vječne i nijedna nelegitimna presuda to ne može promijeniti", rekla je Vulićeva.

Krnji Ustavni sud BiH bez srpskih sudija smatra da je prethodni saziv Vlade Republike Srpske "neustavan".

Na dvodnevnoj sjednici krnji Ustavni sud BiH ocijenio je da su odluke koje je donijela prethodna Vlada Republike Srpske od 2. septembra prošle godine do 18. januara ove "bile u suprotnosti sa članovima Ustava BiH".

Podijeli:

Tagovi:

Sanja Vulić

Vlada Republike Srpske

Ustavni sud BiH

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Министар правде Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Ustavni sud BiH nije nadležan – Republika Srpska ima legalnu i legitimnu Vladu

32 min

1
Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

Republika Srpska

Dodik: Džaba im, dok je Srba i SNSD-a, mi odlučujemo ko će da nas predstavlja

47 min

11
Прва реакција Саве Минића на одлуку крњег Уставног суда

Republika Srpska

Prva reakcija Save Minića na odluku krnjeg Ustavnog suda

1 h

3
Крњи Уставни суд БиХ претходни сазив Владе Српске прогласио неуставним

Republika Srpska

Krnji Ustavni sud BiH prethodni saziv Vlade Srpske proglasio neustavnim

2 h

1

Više iz rubrike

Министар правде Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Ustavni sud BiH nije nadležan – Republika Srpska ima legalnu i legitimnu Vladu

32 min

1
Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

Republika Srpska

Dodik: Džaba im, dok je Srba i SNSD-a, mi odlučujemo ko će da nas predstavlja

47 min

11
Прва реакција Саве Минића на одлуку крњег Уставног суда

Republika Srpska

Prva reakcija Save Minića na odluku krnjeg Ustavnog suda

1 h

3
Крњи Уставни суд БиХ претходни сазив Владе Српске прогласио неуставним

Republika Srpska

Krnji Ustavni sud BiH prethodni saziv Vlade Srpske proglasio neustavnim

2 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Plenković poručio Milanoviću: Poziv Trampa dobio sam ja

17

12

Hitno operisana Aleksandra Mladenović!

17

09

Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

17

02

Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

16

55

Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner