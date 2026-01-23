Dodik: Džaba im, dok je Srba i SNSD-a, mi odlučujemo ko će da nas predstavlja

Odluka krnjeg Ustavnog suda BiH da je prethodni saziv Vlade Republike Srpske "neustavan" je nastavak napada na Srpsku, ali, džaba im, dok je SNSD-a i Srba, mi odlučujemo kako ćemo da živimo, ko će da nas predstavlja, kaže organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

"Nastavak napada na Srpsku preko zloupotrebe suda. Odbranili smo Srpska, sačuvali institucije i prije, i ponovo ćemo to uraditi. Džaba im sve, dok je nas iz SNSD-a, dok je Srba, mi odlučujemo o tome kako ćemo da živimo, ko će da nas predstavlja", rekao je Dodik.

On poručuje da je ideja jasna onih koji žele da destabilizuju Srpsku i da pošalju poruku da je sve što ima veze sa nama neustavno.

"To su zadnji trzaji politike koja ćuti na veze bošnjačke političke elite sa terorističkom organizacijama kao što su muslimanska braća. To je Šmitovo maslo koji se sveti Srpskoj jer smo razobličili model pritiska na slobodarske narode koji odbijaju da se njima upravlja", kaže Dodik.

Ističe da ovakve odluke nekoliko dana pred izbore koje ponavljaju bez pravnog osnova, novi su dokaz da Sarajevo ne odustaje od ideje da u Srpskoj nameće predsjednika, a sada i predsjednika Vlade.

"Ne razumiju da narod u Srpskoj to neće dozvoliti. Ali to ne čudi, to je plan političkog Sarajeva još od raspada Jugoslavije. Nevjerovatno je da za te svoje prljave planove nalaze saveznike u opoziciji u Srpskoj. Prvo su Blanuša i ekipa povikali da je nešto nezakonito, neustavno. Za nas je volja naroda zakon. A oni su opozicija ne nama, ne Miloradu Dodiku, oni su opozicija Republici Srpskoj", kaže Dodik.