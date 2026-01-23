Vranješ: Sarajevu nezamislivo da Srpska ima dobre odnose i sa Amerikom i sa Rusijom

Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ rekao je danas da se Republika Srpska uspješno repozicionirala, pa sada ima dobre odnose i sa Moskvom i sa Vašingtonom, što u Sarajevu nisu mogli ni da zamisle.

Vranješ je istakao da su /predsjednik SNSD/ Milorad Dodik, /srpski član Predsjedništva BiH/ Željka Cvijanović i drugi zvaničnici uspjeli da postignu da Vašingtonu ne smetaju dobri odnosi Republike Srpske sa Moskvom, kojoj ne smetaju dobri odnosi Srpske sa Vašingtonom.

- Nije bilo međunarodnog foruma da ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković nije počinjao govore s tim da je Dodik Putinov čovjek na Balkanu, što Vašingtonu sada uopšte ne smeta - rekao je Vranješ za televiziju "Prva".

On je podsjetio da je Dodik tokom boravka u Moskvi predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu i sekretaru Savjetu bezbjednosti Rusije Sergeju Šojguu najavio da Republika Srpska povećava stepen razumijevanja sa SAD, na šta su oni rekli da Srpska ima njihovu podršku za sve što će rasteretiti pritisak na nju.

Vranješ je naglasio da je ta nova situacija izazvala šok u Sarajevu, koje uopšte ne može da se snađe u toj promjeni, ali i dalje čini sve da našteti Republici Srpskoj, čije ime nijedan bošnjački intelektualac i politički predstavnik ne izgovara, već je zove "Er Es".

Vranješ je objasnio da se bošnjačka politika zasniva na tome da fokus sa svih svojih problema pokušava da prebaci na Republiku Srpsku i na navijanje za Kristijana Šmita, iako je on suspendovao Ustav FBiH na 24 časa, što je nezabiželjeno u svijetu.

Slično je, kako je naglasio, i sa osnovanim sumnjama da se novac narko-kartela prao preko organa vlasti, odnosno Kantona Sarajevo, sa vezama sa islamskim ekstremistima i teroristima, sa odnosom Bošnjaka i Hrvata i nizom drugih problema, koje u FBiH potiskuju tako što pažnju pokušavaju da skrenu pričama o ruskom uticaju u Republici Srpskoj, separatizmu ili izmišljenim pričama o tome kako ljudi u Republici Srpskoj navodno nemaju šta da jedu.

Vranješ je ukazao na to da Bošnjaci pribjegavaju duplim aršinima, pa se pozivaju na sporni popis iz 2013. godine, kada im to odgovara, a kada to nije slučaj onda se hvataju za popis iz 1991. godine kao osnov za dijeljenje ministarskih, poslaničkih i drugih funkcija.

Kako kaže, kada im to odgovara, Bošnjaci pominju cifre sa spornog popisa, ali ne pričaju o tome da se pokazalo da u FBiH živi od jedan do dva odsto Srba, dok u Republici Srpskoj ima 18 odsto Bošnjaka, što govori o razmjerama etničkog čišćenja i o tome kome je bilo teže.

Govoreći o aktuelnoj situaciji u Republici Srpskoj, Vranješ je istakao da je uspješno izveden manevar kojim je osujećen pokušaj da se preko Ustavnog suda BiH izazove institucionalni haos u Srpskoj.

- Zanimljivo je da je opozicija u Republici Srpskoj navijala da Ustavni sud BiH sruši Vladu i sve njene akte, što pokazuje da oni djeluju potpuno antidržavno prema Republici Srpskoj - rekao je Vranješ.

On je ocijenio da to narod dobro vidi i osjeti da najvijanje za proizvodnju institucionalnog haosa nikako ne može da bude dobro za Republiku Srpsku.

- Opozicija može da kritikuje, ali ne i da radi protiv vlastite države. Oni zamišljaju dolazak na vlast tako da sve u Republici Srpskoj izgori i da oni u haosu i na pepelu dođu do vlasti, do koje se tako ne može dolaziti - istakao je Vranješ.

On je izrazio uvjerenje da će Siniša Karan, uprkos svemu što se dešava, 8. februara pobijediti i osvojiti više glasova na mjestima gdje se izbori ponavljaju, što opozicija i njeni sponzori znaju, ali stalno odugovlače da bi pravili haos.

On je podsjetio da je opozicija navijala i za nelegalne izbore za predsjednika Republike Srpske, umjesto da je, kako navodi, stala na stranu Srpske i poručila da zajedno sa vlašću bojkotuje te izbore i da je protiv okupacione uprave Šmita.

- Oni su jedva dočekali te izbore, ali su prije njih unaprijed rekli da će biti pokradeni. Imali smo mnogo takvih slučajeva i ranije, ali se i nakon ponavljanja brojanja pokazivalo da su oni izgubili. Stalno imamo iste narative i obrasce i iste strane sponzore koji ih stvaraju - rekao je Vranješ.

On je naglasio da u ovim turbulentnim vremenima Srbi u Republici Srpskoj treba da budu homogenizovaniji nego ikada u posljednjih 30 godina i da svi rade u interesu svoje zemlje.