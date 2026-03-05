Ministarstva Konakovića i Heleza će ''popiti i pojesti'' milion KM

Ministarstvo spoljnih poslova BiH dobiće dodatnih 200.000 KM ili čak 40 odsto više sredstava za reprezentaciju nego što ima sada.

Savjet ministara BiH pripremio je novi Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju kojim se ministarstvu na čijem čelu je Elmedin Konaković za ove namjene umjesto dosadašnjih 500.000 daje 700.000 KM, piše portal "Kapital".

Dini i Zukanu najviše para

Prema novom pravilniku, sve institucije na nivou BiH imaju pravo na isti iznos sredstava za reprezentaciju, osim ministarstva spoljnih poslova koje dobija 40 odsto više para.

Poslije Konakovićevog ministarstva, najviše sredstava za reprezentaciju ima ministarstvo odbrane. Prvi čovjek ovog ministarstva Zukan Helez na raspolaganju ima 330.000 KM, dok ostali ministri u Savjetu ministara za iće i piće imaju po 60.000 KM.

Kada je riječ o ostalim institucijama, Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH uključujući Kabinet predsjedavajućeg za reprezentaciju ima 90.000 KM, a po 35.000 imaju Uprava za indirektno oporezivanje, te bezbjednosne agencije na nivou BiH – Sipa, Granična policija i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela.

Visoki sudski i tužilački savjet ima pravo na 30.000, a Sud i Tužilaštvo BiH na po 20.000 KM, dok većina preostalih institucija uz nekoliko izuzetaka za reprezentaciju ima na raspolaganju od 4.000 do 6.000 KM.

Pokloni

Novim pravilnikom regulisano je i pitanje poklona namijenjenih zaposlenima u institucijama. Pravilnik kaže da rukovodilac, zamjenik rukovodioca, savjetnik, državni službenici i zaposlenici ne mogu primiti poklone čija vrijednost prelazi 300 KM od jednog darodavca u periodu od jedne godine, kao i da ne mogu primati novac, ček ili drugi vrijednosni papir bez obzira na iznos.

"Ako vrijednost poklona prelazi iznos od 300 KM, primaoci su dužni da odbiju poklon ili da ga namijene instituciji“, kaže pravilnik.