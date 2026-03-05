Maloljetnica nožem izbola momka: Pogledala me je ludačkim pogledom..

On je sa tri ubodne rane završio u KB Dubrava, ona u policiji, a na kraju je zbog tog pokušaja ubistva na Županijskom sudu u Zagrebu i osuđena.

Dobila je produženje maloletničkog zatvora uz vaspitne mjere, pojačanu brigu i nadzor, uz posebnu obavezu uključivanja u individualni ili grupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade. Ali to nije jedina sudska odluka sa kojom se suočila. Nedavno je nepravosnažno i Opštinski građanski sud u Zagrebu odlučio da bivšem dečku, zbog povreda koje mu je nanijela pa je bio podvrgnut i operativnom zahvatu, mora i novčano da nadoknadi štetu.

Iako je tražio nešto veći iznos, sud je tom danas 27-godišnjaku dosudio, zbog povrede prava ličnosti i materijalne štete za tuđu pomoć i negu, 3780 evra sa kamatama, a bivša djevojka moraće da mu podmiri i 1700 evra sudskih troškova.

Povod suđenjima je događaj koji se zbio 15. jula 2022. godine u 4 sata ujutru u stanu u kojem je živjela maloljetnica. Posvađali su se, pa joj je uzeo mobilni telefon iz ruke i bacio ga na pod balkona. Mobilni se razbio, a ona je u svojoj sobi dohvatila nož oštrice 15 centimetara kojim je na balkonu dečka ubola u struk, nadlakticu i leđa.

Ona je potom nož odbacila i pobjegla, a on je pozvao hitne službe. Osim fizičkih povreda, proživio je i akutnu reakciju na stres, živio je u strahu, a posljedice, kako tvrdi, osjeća i danas jer ima teškoća sa spavanjem i savladavanjem stresnih situacija.

Osumnjičena djevojka je za tužbu za naknadu štete tvrdila da je njen dečko itekako doprinio cijelom događaju. Tvrdila je da ju je tog dana vrijeđao, govorio da je „šrot“ i „smeće“, da ju je šamarao, gurao, grebao i vukao. Međutim, sud joj nije povjerovao.

"Tog dana sam kod nje došao popodne. Voljela je da popije, a kad bi popila postajala je agresivna, svadljiva i sklona provociranju. Tog dana smo oboje konzumirali alkohol. Kupili smo tetrapak od tri litra crnog vina i dvije litre Koka-kole. Ja sam popio oko litar vina, a ona sve ostalo. Pokušavao sam da zaspim na kauču, ali me je probudila skačući po krevetu i puštajući glasnu muziku. Zamolio sam je da me ostavi na miru, pa je otišla u svoju sobu. Čuo sam da sa nekim razgovara na mobilnom i rekla je da gleda neki bosanski video. Onda joj je zazvonio mobilni i nije htjela da se javi, pa sam joj ga uzeo. Zatim je došla za mnom i počela pesnicama da me udara po glavi, vičući da joj ga vratim. Otišla je u sobu po vojni nož, stala ispred mene i pogledala me ludačkim pogledom. Pitao sam je da li namjerava da me izbode, nakon čega je otišla na balkon gdje se naslonila na frižider. Tražio sam objašnjenje jer sam utvrdio ko ju je zvao na mobilni koji sam potom bacio na pod. Shvatila je da ću je ostaviti, pa je izvadila nož i zadala mi prvi ubod u lijevi bok. Kako sam se sagnuo, ubola me je i u leđa, a onda i u rame. Kada je i četvrti put pokušala da me ubode, uhvatio sam je za ruke i počeo da je tresem, pa je nož bacila kroz prozor", ispričao je izbodeni muškarac.

Zašto ga je izbola, pak, ona sudu nije znala da objasni, prenosi Jutarnji.hr.