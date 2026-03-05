Đukanović ostaje u pritvoru

Izvor:
SRNA
05.03.2026
11:19
Krivično vijeće Osnovnog suda u Nikšiću odbilo je žalbe branilaca Ace Đukanovića i potvrdilo rješenje o određivanju pritvora od 30 dana zbog sumnje na nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
Iz Osnovnog suda u Nikšiću ističu da na ovo rješenje nije dozvoljena žalba.
Sudija Sanja Nikić, predsjedavajuća vijeća Osnovnog suda u Nikšiću, odbila je kao neosnovane žalbe branilaca Đukanovića izjavljene protiv rješenja sudije za istragu kojim mu je određen pritvor.
Đukanoviću, koji se nalazi u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, određen je pritvor od 30 dana zbog opasnosti od bjekstva.
U obrazloženju se navodi da je osumnjičeni u više navrata tokom prethodnog perioda bio u inostranstvu, uz boravak duži od tri mjeseca, te da raspolaže znatnim finansijskim sredstvima.
Đukanović je uhapšen u policijskoj akciji u Nikšiću u subotu, 28. februara, zbog nezakonitog držanja oružja i municije.
