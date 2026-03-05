Idealni za duga putovanja, a kvarova nigdje: Ovo su najpouzdaniji polovnjaci

Izvejštaj "TUV-a" za početak 2026. godine prikazuje listu od 10 najpouzdanijih automobila sa pređenih više od 100.000 kilometara. Kako prenosi "B92" istraživanje nemačkog lista "Bild", analizirani su modeli koji se pretežno koriste za prelaženje velikih distanci.

Lista je napravljena na osnovu stope "značajnih nedostataka" koji su zabilježeni na ovim modelima na tehničkom pregledu. Prvi uslov je bio da automobil ima pređenih minimum 100.000 kilometara, prenosi Mondo.

Koji su najpouzdaniji automobili sa pređenih više od 100.000 kilometara?

Na listi nema dosta konkurentskih modela, ali to ne znači nužno da su lošijeg kvaliteta. Kako je objasnio njemački list, u posmatranim godištima u prosjeku nisu dostigli granicu od minimum 100.000 peđenih kilometara i zato nisu zadovoljili prvi kriterijum ovog testa.

Na listi su: