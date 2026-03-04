Logo
Large banner

Bez ove naljepnice nema prodaje: Stižu nova pravila za polovne automobile

Autor:

ATV

04.03.2026

14:53

Komentari:

0
Без ове наљепнице нема продаје: Стижу нова правила за половне аутомобиле
Foto: S. von Hoerst/Pexels

Evropska unija razmatra uvođenje obavezne naljepnice za polovne automobile koje će da sadrže više podataka za kupce.

Ovakve nalepnice doprinijeće transparentnosti, a bez njih neće biti moguća kupoprodaja.

Na njima bi bili precizni podaci o emisiji, potrošnji goriva, buci i dometu električnih vozila, kako bi kupci lakše mogli da uporede vozila i preko nacionalnih granica.

Petar Veličković sa sajta "Polovni automobili" kaže da je, prema do sada dostupnim informacijama, svrha energetskih nalepnica pre svega bolje informisanje kupaca, a ne uvođenje neke nove tehničke barijere na tržištu.

"Taj dokument ili oznaka bi trebalo da sadrži podatke o potrošnji goriva ili električne energije, emisiji CO2, kao energetsku klasu na skali od A do G", naveo je Veličković.

Veličković je pojasnio da li će se podaci odnositi na fabrički tip vozila ili na svako pojedinačno vozilo.

"Prema predlogu, podaci se zasnivaju na fabričkim, odnosno homologovanim vrijednostima za određeni model, a ne na stvarnoj potrošnji konkretnog polovnog vozila. To znači da energetska nalepnica, kako sada stvari stoje, neće pružati uvid kako je vlasnik vozio automobil ili kako ga je održavao. Iste verzije određenog modela trebalo bi da imaju istu oznaku, ali je planirano da se kod hibrida i vozila na čisto električni pogon prikazuje stanje baterije na osnovu podataka iz vozila", istakao je sagovornik.

Da li će uvođenje obaveznih naljepnica uticati na cijenu polovnih vozila?

Veličković ističe da u ovom momentu ne djeluje da bi samo na osnovu uvođenja naljepnica moglo da dođe do nekih poremećaja na tržištu, jer se ovdje radi o prije svega dodatnom vidu informisanja kupaca.

Срђан Поповић

Hronika

Gringo optužen za još jedno ubistvo

"Obezbjeđivanje takvog dokumenta takođe ne bi trebalo da predstavlja neki veći administrativni trošak za trgovce. Dugoročno gledano, moguć je indirektni uticaj, u smislu da vozila sa lošijom emisionom klasom budu manje atraktivna za dio kupaca, dok bi efikasniji modeli duže zadržavali svoju vrijednost. To bi moglo dovesti do nešto izraženije segmentacije tržišta, ali je malo vjerovatno i do naglih promjena u cijenama", naveo je Veličković.

Kada je u pitanju potencijalni uticaj na tržište polovnih vozila u Srbiji, Veličković ističe da ga gotovo sigurno neće biti.

"Srbija nije članica Evropske unije, a predložene obaveze odnose se prvenstveno na komercijalnu prodaju unutar EU. Eventualni uticaj u Srbiji mogao bi se osjetiti tek dugoročno, kroz postepeno usklađivanje prakse i veću transparentnost oglasa", istakao je Veličković.

Kada se očekuje uvođenje nalepnica?

Uvođenje energetskih oznaka za polovna vozila je i dalje samo predlog Evropske komisije iz decembra prošle godine.

"U ovom momentu, ova inicijativa još nije zvanično usvojena, niti je poznat datum stupanja na snagu. Čak i ako propis bude usvojen, realno je očekivati prelazni period koji često može potrajati i nekoliko godina prije pune primjene", naveo je Petar Veličković, prenosi Mondo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Automobil

polovnjaci

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Срђан Поповић осуђен за убиство Горана Ђуричковића

Hronika

Gringo optužen za još jedno ubistvo

2 h

0
туристички водич Борис Петровић

Svijet

ATV u Parizu: Ovo su najatraktivnije turističke destinacije

2 h

0
Колегијум НСРС

Republika Srpska

Poznat datum održavanja posebne i redovne sjednice NSRS

2 h

0
Поново поскупљује регистрација возила

Društvo

Ponovo poskupljuje registracija vozila

2 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил Волво

Auto-moto

Pala prodaja Volvo automobila

3 h

0
Забиљежен велики скок броја регистрованих путничких аутомобила

Auto-moto

Zabilježen veliki skok broja registrovanih putničkih automobila

9 h

0
Зашто возачи спаљују "длачице" на новим гумама?

Auto-moto

Zašto vozači spaljuju "dlačice" na novim gumama?

1 d

0
Продавци половњака очекују стабилност, купци вребају пад цијена

Auto-moto

Prodavci polovnjaka očekuju stabilnost, kupci vrebaju pad cijena

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

16

23

m:tel uvodi pet novih kanala "Arena sporta"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner