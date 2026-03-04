Bez ove naljepnice nema prodaje: Stižu nova pravila za polovne automobile

Evropska unija razmatra uvođenje obavezne naljepnice za polovne automobile koje će da sadrže više podataka za kupce.

Ovakve nalepnice doprinijeće transparentnosti, a bez njih neće biti moguća kupoprodaja.

Na njima bi bili precizni podaci o emisiji, potrošnji goriva, buci i dometu električnih vozila, kako bi kupci lakše mogli da uporede vozila i preko nacionalnih granica.

Petar Veličković sa sajta "Polovni automobili" kaže da je, prema do sada dostupnim informacijama, svrha energetskih nalepnica pre svega bolje informisanje kupaca, a ne uvođenje neke nove tehničke barijere na tržištu.

"Taj dokument ili oznaka bi trebalo da sadrži podatke o potrošnji goriva ili električne energije, emisiji CO2, kao energetsku klasu na skali od A do G", naveo je Veličković.

Veličković je pojasnio da li će se podaci odnositi na fabrički tip vozila ili na svako pojedinačno vozilo.

"Prema predlogu, podaci se zasnivaju na fabričkim, odnosno homologovanim vrijednostima za određeni model, a ne na stvarnoj potrošnji konkretnog polovnog vozila. To znači da energetska nalepnica, kako sada stvari stoje, neće pružati uvid kako je vlasnik vozio automobil ili kako ga je održavao. Iste verzije određenog modela trebalo bi da imaju istu oznaku, ali je planirano da se kod hibrida i vozila na čisto električni pogon prikazuje stanje baterije na osnovu podataka iz vozila", istakao je sagovornik.

Da li će uvođenje obaveznih naljepnica uticati na cijenu polovnih vozila?

Veličković ističe da u ovom momentu ne djeluje da bi samo na osnovu uvođenja naljepnica moglo da dođe do nekih poremećaja na tržištu, jer se ovdje radi o prije svega dodatnom vidu informisanja kupaca.

"Obezbjeđivanje takvog dokumenta takođe ne bi trebalo da predstavlja neki veći administrativni trošak za trgovce. Dugoročno gledano, moguć je indirektni uticaj, u smislu da vozila sa lošijom emisionom klasom budu manje atraktivna za dio kupaca, dok bi efikasniji modeli duže zadržavali svoju vrijednost. To bi moglo dovesti do nešto izraženije segmentacije tržišta, ali je malo vjerovatno i do naglih promjena u cijenama", naveo je Veličković.

Kada je u pitanju potencijalni uticaj na tržište polovnih vozila u Srbiji, Veličković ističe da ga gotovo sigurno neće biti.

"Srbija nije članica Evropske unije, a predložene obaveze odnose se prvenstveno na komercijalnu prodaju unutar EU. Eventualni uticaj u Srbiji mogao bi se osjetiti tek dugoročno, kroz postepeno usklađivanje prakse i veću transparentnost oglasa", istakao je Veličković.

Kada se očekuje uvođenje nalepnica?

Uvođenje energetskih oznaka za polovna vozila je i dalje samo predlog Evropske komisije iz decembra prošle godine.

"U ovom momentu, ova inicijativa još nije zvanično usvojena, niti je poznat datum stupanja na snagu. Čak i ako propis bude usvojen, realno je očekivati prelazni period koji često može potrajati i nekoliko godina prije pune primjene", naveo je Petar Veličković, prenosi Mondo.