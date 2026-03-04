Logo
Large banner

Zapaljen poznati restoran na Paliluli! Kamera snimila jeziv trenutak

Izvor:

Telegraf

04.03.2026

15:43

Komentari:

0
Запаљен познати ресторан на Палилули! Камера снимила језив тренутак
Foto: screenshot / Instagram / mmijatovic_official

U srijedu, nešto malo iza ponoći, izbio je veliki požar u poznatom ugostiteljskom objektu na opštini Palilula, saznaje "Telegraf.rs".

Prema prvim informacijama, incident je namjerno izazvan, a potraga za počiniocem je u toku.

Napad zabilježen na video-nadzoru.

Iako je vatra prijetila da u potpunosti uništi objekat, brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje na okolne zgrade. Na sreću, u trenutku izbijanja požara u restoranu nije bilo nikoga, te nema povrijeđenih niti žrtava.

Kako saznajemo, snimci sa sigurnosnih kamera daju jasan uvid u to kako je do požara došlo. Na video-zapisu se vidi nepoznata muška osoba koja je prišla objektu, polila ga zapaljivom tečnošću, a potom aktivirala plamen. Počinitelj je odmah nakon toga pobjegao u nepoznatom pravcu.

Istraga u toku

Materijalna šteta na restoranu je, prema prvim procjenama, izuzetno velika, s obzirom na to da je uništen veći dio enterijera i inventara.

O cijelom slučaju odmah je obavješteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo policiji da prikupi sve dokaze i identifikuje lice sa snimka. Policija je obavila uviđaj, a rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog napada je u toku.

Uskoro opširnije...

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi :

požar

Beograd

Palilula

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пожар у бањалучком насељу Мјесец

Banja Luka

Izbio požar u zgradi u banjalučkom naselju “Mjesec”

1 d

0
Избио пожар у ћелији, 13 повријеђених

Region

Izbio požar u ćeliji, 13 povrijeđenih

1 d

0
Аутомобил у пламену

Hronika

Vatra progutala automobil na auto-putu

2 d

0
Пожар у стану у Бањалуци

Hronika

Požar u stanu u Banjaluci, povrijeđena jedna osoba

4 d

0

Više iz rubrike

Затвор

Region

Aco Đukanović u Spužu dijeli ćeliju sa dvojicom kavčana

2 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Hrvatska pooštrava mjere: Evo ko je na udaru

4 h

0
Ацо Ђукановић

Region

Brat Mila Đukanovića zbog pregleda morao da napusti pritvor

5 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Region

Registrovan zemljotres u Hrvatskoj

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

54

Amidžić: Ministarstvo će obezbijediti sredstva za povratak naših građana

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner