Zapaljen poznati restoran na Paliluli! Kamera snimila jeziv trenutak

U srijedu, nešto malo iza ponoći, izbio je veliki požar u poznatom ugostiteljskom objektu na opštini Palilula, saznaje "Telegraf.rs".

Prema prvim informacijama, incident je namjerno izazvan, a potraga za počiniocem je u toku.

Napad zabilježen na video-nadzoru.

Iako je vatra prijetila da u potpunosti uništi objekat, brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje na okolne zgrade. Na sreću, u trenutku izbijanja požara u restoranu nije bilo nikoga, te nema povrijeđenih niti žrtava.

Kako saznajemo, snimci sa sigurnosnih kamera daju jasan uvid u to kako je do požara došlo. Na video-zapisu se vidi nepoznata muška osoba koja je prišla objektu, polila ga zapaljivom tečnošću, a potom aktivirala plamen. Počinitelj je odmah nakon toga pobjegao u nepoznatom pravcu.

Istraga u toku

Materijalna šteta na restoranu je, prema prvim procjenama, izuzetno velika, s obzirom na to da je uništen veći dio enterijera i inventara.

O cijelom slučaju odmah je obavješteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo policiji da prikupi sve dokaze i identifikuje lice sa snimka. Policija je obavila uviđaj, a rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog napada je u toku.

Uskoro opširnije...

(Telegraf.rs)