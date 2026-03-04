"Vjeruješ li u Sotonu?“: Monstrum Srđan bi uskoro mogao na slobodu

„Vjeruješ li u Sotonu?“, upitao je 1998. šesnaestogodišnju Elizabetu Šubić. Kada mu nije odgovorila, prišao joj je s leđa, navukao fantomku i iz automatske puške ispalio dva hica u njenu glavu. Gimnazijalka iz Petrinje nije preživjela jedini, slučajni susret sa Srđanom Mlađanom. Elizabeta i Mlađan bili su vršnjaci.

„Da nije naišla ona, naišao bi neko drugi, i ja bih ga ubio“, rekao je Mlađan tokom istrage.

Mlađan je nekoliko nedjelja nakon što je ubio Elizabetu, dok je policija još pokušavala da otkrije ko je ubica, pucao u svog komšiju. Penzionera Petra Jančića ubio je u garaži s tri hica, a razlog nikada nije otkriven.

Policija mu je ušla u trag preko filma „Rođene ubice“ koji je u jednom petrinjskom video-klubu iznajmio čak 52 puta. Njegov otac im je rekao da je Srđan već pucao iz njegove puške u dvorištu bake i djeda. Pronašli su čaure u bašti i uporedili ih sa čaurama sa mjesta zločina.

Policijski uviđaj

Srđan Mlađan zločine je priznao tek nakon dva dana ispitivanja.

Policiji je bio poznat i ranije. Provaljivao je u kioske, bušio gume na kamionima, sa 14 godina zapalio je školsku biblioteku, a iz Tehničke škole kroz prozor pobacao računare. Bio je juniorski prvak Hrvatske u rvanju, ali mu je nakon provale u školu zabranjeno dalje takmičenje.

Opljačkao banku pa ubio policajca

Osuđen je na deset godina zatvora. Dobio je maksimalnu kaznu koja mu se kao maloljetniku mogla izreći. Sudiji je nakon izricanja presude poručio: „Vidimo se u paklu.“

Zatvoren je u kazneno-popravnom zavodu u Požegi, iz kojeg je zbog primjernog vladanja na slobodu izlazio čak 21 put. Sa posljednjeg nagradnog izlaska nije se vratio.

U februaru 2002. godine otišao je na nagradni izlazak. Došao je u Zagreb, iznajmio stan na Borongaju, nabavio pištolj i opljačkao banku. Policija ga je locirala, a iskusni policajac Milenko Vranjković King otišao je da ga privede sa još dvojicom kolega.

Zgrada u kojoj se krio

Mlađan nije bio u stanu, ali ga je King susreo u stepeništu. Zatražio je ličnu kartu i pitao ga da li stanuje u toj zgradi, na šta je Mlađan odgovorio sa tri metka. Ubio je policajca i uzeo mu službeni pištolj.

Držao porodicu kao taoce

Nakon ubistva pokušao je da se sakrije u stanu svoje sestričine, koja mu nije željela otvoriti vrata. Mlađan u tom trenutku još nije znao da je upravo ona dojavila policiji gdje se nalazi.

Nastavio je da bježi i na Ravnicama ušao u kuću Božene Kosović i kao taoce držao nju, njenu kćerku i sina. Porodica Kosović preživjela je susret sa „sisačkim monstrumom“, kako je ubrzo nazvan u medijima.

Hapšenje Mlađana

Talačka kriza na Ravnicama trajala je pet sati. Specijalna policija opkolila je kuću, a Mlađan je zahtijevao da dođu brojne novinarske ekipe. Plašio se, rekao je kasnije, da će ga policajci ubiti jer je on ubio jednog od njih. Predao se go do pojasa.

„Kurvo, platićeš mi za ovo!“

Na sudu je napao sestričinu, nakon čega su ga jedva savladali pravosudni policajci. „Kurvo, platićeš mi za ovo!“, rekao je sestričini koju je oborio na pod.

Na suđenju je tvrdio da je morao da ubija jer ga je jako boleo stomak, a glas u glavi mu je govorio da će bol prestati kada ubije. Sud je zaključio da nije neuračunljiv, a vještaci su naveli da je riječ o prosječno inteligentnoj osobi sa teškim poremećajem ličnosti. Osuđen je na 25 godina zatvora.

Kazna je u međuvremenu povećana na 29 godina jer je Mlađan tokom jednog od izlazaka opljačkao apoteku u Požegi.

Zatvorsko vjenčanje sa dvadesetogodišnjakinjom

U Lepoglavi se Mlađan 2019. godine oženio tada dvadesetogodišnjom Elijom Molnar iz Zagreba. Prije vjenčanja mladu nije vidio, a romansa je započela tako što mu je Zagrepčanka pisala. On joj je predložio brak, što je ona prihvatila.

Uprava zatvora mu je odobrila vjenčanje, ali ne i boravak sa suprugom u prostoriji za posjete, što se inače odobrava kako bi supružnici imali prostor i vrijeme za intimnost.

Elijin djed za vjenčanje je saznao od novinara „Jutarnjeg lista“.

„Molim? Šta ste rekli? Udala se? Za ubicu? Moj Bože. Vratila se kasno uveče kući. Preko ruke je nosila prebačenu dugu crnu haljinu. Ponašanjem nije odavala da joj se dogodila neka prekretnica u životu, nešto važno. Jedino je do tri ujutru ostala da priča sa bratom u sobi. Sad kad vraćam film, možda mu je pričala o tom vjenčanju“, kazao je šokirani djed.

Elija Mlađan

Dodao je da su znali da joj Mlađan šalje ljubavna pisma i da „voli ekstreme“, te da joj, kako je rekao, oni ne mogu ništa.

Ona je za medije tada izjavila da se Srđan Mlađan promijenio i da više nije ista osoba, te da su se prva dva ubistva dogodila dok ona još nije bila ni rođena.

Prijetila da će nožem ubiti baku

Godinu dana nakon vjenčanja, Elija Mlađan završila je u pritvoru. Policija je protiv nje podnijela krivičnu prijavu zbog prijetnji baki sa kojom živi, a sve se navodno dogodilo u večernjim časovima u stanu bake i djeda u Zagrebu.

Prvo se sama povrijedila nožem i pozvala Hitnu pomoć tražeći da bude hospitalizovana. Hitna pomoć je došla, ali nakon što su joj sanirane povrede i obavljen pregled, ljekari su odlučili da je puste kući. Uveče joj se stanje ponovo pogoršalo, pa se najprije posvađala i potukla sa bratom koji je pokušao da je smiri.

Potom im je prišla baka koja je takođe pokušala da unuku urazumi. Međutim, tada dvadesetjednogodišnja djevojka otišla je u drugu sobu, vratila se sa nožem u ruci i zaprijetila baki da će je ubiti. Zatim je sama pozvala policiju, koja je došla i uhapsila je.

Pismo roditeljima žrtve

Nekoliko godina kasnije, u februaru 2011, Mlađan je poslao pismo roditeljima svoje prve žrtve, Elizabete Šubić. U podužem pismu tvrdio je da se kaje i da je „milošću Božjom“ uvidio svoje greške.

„Uzeo sam život vaše nevine kćeri, ostavio u vama samo prazninu i tugu koje moje kajanje vjerovatno neće moći ublažiti, mada se u sebi nadam da će jednog dana to biti posljedica i plod ovog mog pisma koje je najteže koje sam u životu napisao“, poručio im je.

„Ali ono što mogu reći iskreno jeste da mi samo ubistvo i smrt vaše kćeri nikada nisu predstavljali užitak niti perverzno zadovoljstvo (kako ste možda mislili), jer taj čin zla bio je samo zlo za koje ja u to vrijeme nisam vjerovao da postoji“, napisao je, između ostalog. Zbog pisma je dobio nove sankcije u zatvoru.

Cimer iz ćelije: „Najopasnija osoba“

Mlađan je više puta tokom 2021. godine od drugog zatvorenika, svog vjenčanog kuma Željka Bijelića, tražio da otme i ubije više ljudi, među njima i sada već bivšu suprugu Eliju. Na spisku su bili i ljudi koji su svjedočili protiv njega na sudu, rekao je Bijelić u dokumentarcu „Srđan Mlađan – Rođeni ubica“ Andrije Jarka i Darija Todorovića.

Bijelić je zbog prevara u zatvorima proveo ukupno 15 godina, a sa Mlađanom se sprijateljio u Lepoglavi dok su bili cimeri u ćeliji. Rekao je da je Mlađan u početku djelovao kao „normalna osoba“, ali da je kasnije shvatio da je „Srđan najopasnija osoba i najgori monstrum, te najveći prevarant“.

U dokumentarcu je naveo i da strahuje od Mlađanovog izlaska na slobodu i smatra da bi nakon odsluženja kazne trebalo da bude smješten u psihijatrijsku ustanovu.

Počelo novo suđenje

Mlađanu je danas počelo novo suđenje zbog podstrekavanja svog kuma na otmicu i ubistva, a na sud je doveden uz jaku naoružanu policijsku pratnju.

„Sa gnušanjem i odlučno odbacujem sve ono što mi se stavlja na teret“, poručio je. Suđenje će trajati najmanje do juna ove godine, a ukoliko ne bude osuđen na novu kaznu, četrdesetčetvorogodišnji Srđan Mlađan na slobodu bi trebalo da izađe 2027. godine.

(Indeks)